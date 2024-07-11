Eğitim Gücü Sen, Türkiye İstatistik Kurumu\'na dava açtı

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(ANKARA) - Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası, (Eğitim Gücü Sen) Türkiye İstatistik Kurumu'na gerçek enflasyon verilerini açıklamadığı gerekçesiyle Danıştay'da dava açtı. Sendikadan yapılan açıklamada, "Sepette yer alan ürünlerin fiyatlarının güncel fiyatlardan uzak olması nedeniyle enflasyon oranının düşük çıkarılması kamu çalışanının sadece ilgili yılını değil daha sonraki yılları maaş hesaplaması hatta ve hatta emekli maaşının düşük hesaplanmasına neden olacaktır" denildi.

Eğitim Gücü Sen yaptığı yazılı açıklamayla açıklanan enflasyon sepeti verilerinin gerçeği yansıtmadığı gerekçesiyle Danıştay'da dava açtıklarını duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, "Bahse konu bazı madde ve sepet ürünleri fiyatlarının piyasadaki cari fiyatların çok çok altında kaldığı görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Düşük maaş hesaplamalarına neden olacaktır"

Çalışanların maaş artışları ve özlük hakları konusunda belirleyici unsur olması gerekçesiyle enflasyon verilerinin önemine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sepette yer alan ürünlerin fiyatlarının güncel fiyatlardan uzak olması nedeniyle enflasyon oranının düşük çıkarılması kamu çalışanının sadece ilgili yılını değil daha sonraki yılları maaş hesaplaması hatta ve hatta emekli maaşının düşük hesaplanmasına neden olacaktır. Bu zaviyeden bakıldığında ilgili kurum tarafından düşük çıkarılan enflasyon oranı kamu çalışanlarının hayat boyu gelirlerinin azalmasına neden olmaktadır. Ayrıca bu husus kamu çalışanlarının reel olarak alım gücünde yani satın alma gücünde olumsuz bir durum yaratmaktadır. İlgili kurumun yanlış hesaplamaları nedeniyle kamu çalışanlarının zarar gördüğü aşikardır."