Eğitim İçin Yenilikçi Çözüm Gazze'de

13.05.2026 22:18
Gazze'de yıkıntılar arasında eğitim için ahşap paletlerden okul sıraları yapıldı, çocuklara destek.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda, yıkım ve imkansızlıklara rağmen eğitimin sürdürülmesi için dikkat çekici bir girişim hayata geçirildi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı Ebu Hulu Okulu yönetimi, Bureyc Mülteci Kampı'ndaki mahalle komiteleri ve gönüllü ailelerle iş birliği içinde, insani yardımların taşınmasında kullanılan ahşap paletleri yeniden dönüştürerek okul sıralarına çevirdi.

Gazze'ye girişine izin verilen sınırlı sayıdaki ahşap malzemeler arasında yer alan paletler, okulların yıkılmış sınıflarında çocukların eğitimlerine devam edebilmesi amacıyla değerlendiriliyor.

Bölge halkının desteğiyle sürdürülen çalışmalarla hazırlanan sıralar, savaşın ve yıkımın gölgesinde eğitim faaliyetlerinin devam etmesine katkı sağlıyor.

Sığınma merkezi çalışanı Filistinli Cihad Ebu Middin, İsrail saldırıları sırasında eğitimin büyük ölçüde aksadığını belirterek, "Eğitim verilecek alan dahi kalmadı. İçinde bulunduğum UNRWA okulunun da saldırılarda ağır hasar almasıyla çocuklar için şartlar daha da kötüleşti." dedi.

Yapılan çalışmanın sınırlı imkanlarla hayata geçirildiğini ifade eden Ebu Middin, "Ortak çalışmayla gerçekleştirilen bu girişimle, çocukların sıralarda ders görmesini sağlayarak eğitim şartlarını bir nebze olsun iyileştirmek istedik." diye konuştu.

Ebu Middin, tüm sivil toplum kuruluşlarına, tüm ülkelere ve eğitimle ilgilenen herkese Gazze Şeridi'ndeki sığınma merkezlerini ve eğitim öğretim yerlerini desteklemeleri çağrısında bulundu.

Yeni yapılan sıralarda ders görmeye başlayan öğrencilerden Ahmed ise, daha önce yerde oturarak ders işlediklerini belirterek, "Bugün çok şükür sıralarda ders görüyoruz. Umarım eğitim şartları her zaman iyi olur. Eğitim, dünyadaki tüm çocuklar gibi bizim de hakkımız." dedi.

Okul yönetimi ve kamp sakinleri, bu girişimle çocukların eğitim hakkının her koşulda korunması gerektiği mesajını vermeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
