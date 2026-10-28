Eğitim-İş'e göre beslenme çantası bir ay sonra 2 bin 147 liraya yükseldi - Son Dakika
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Eğitim-İş'e göre beslenme çantası bir ay sonra 2 bin 147 liraya yükseldi

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Eğitim-İş\'e göre beslenme çantası bir ay sonra 2 bin 147 liraya yükseldi
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Eğitim-İş, okulların açılmasından bir ay sonra beslenme çantası maliyetinin yüzde 6,20 artışla 2 bin 147 liraya yükseldiğini açıkladı. Sendikaya göre bu tutar asgari ücretin yüzde 7,65'ine, emekli gelirinin yüzde 9,12'sine karşılık geliyor.

(ANKARA) - Eğitim-İş, okulların açılmasından yalnızca bir ay sonra beslenme çantasının maliyetinin yüzde 6,20 artarak 2 bin 147 liraya yükseldiğini açıkladı.

Eğitim-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Okulların açılmasından yalnızca bir ay sonra beslenme çantasının maliyeti yüzde 6,20 artarak 2 bin 147 TL'ye yükseldi. Bu tutar, asgari ücretin yüzde 7,65'ine, emekli gelirinin yüzde 9,12'sine, yeni başlayan öğretmenin maaşının ise yüzde 3'üne karşılık geliyor. Emekçilerin gelirleri temel ihtiyaçları karşılamaya yetmezken çocuklar okula boş beslenme çantalarıyla gidiyor. Aileleri yoksullaştıran ekonomik politikaların sorumlusu siyasi iktidar, çocukların beslenme sorununu görmezden gelerek kamusal sorumluluğu ailelerin omuzlarına yüklüyor. 15 Ekim 2026'da açıklanan bütçe gerçekleşmelerine göre Türkiye Maarif Vakfı'na yalnızca eylülde 2 milyar TL, yılın ilk dokuz ayında ise 4 milyar 58 milyon TL aktarıldı. Eylül ayında vakfa aktarılan kaynakla 931 bin 150 öğrencinin bir aylık beslenme ihtiyacı karşılanabilirdi. Çocukların beslenmesi kamusal bir sorumluluktur. Ücretsiz bir öğün yemek haktır."

Kaynak: ANKA
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