Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, Turgutlu'daki okul saldırısı sonrası MEB'i eleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, Turgutlu'daki okul saldırısı sonrası MEB'i eleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, Turgutlu\'daki okul saldırısı sonrası MEB\'i eleştirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Manisa Turgutlu'da okul yakınındaki silahlı saldırının ardından MEB'i eleştirerek "Çocuklarımızın yaşam hakkı sizin ihmalinize bırakılamaz" dedi. Özbay, okullarda güvenlik önlemleri ve kapsamlı şiddet eylem planı taleplerini yineledi.

(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul yakınında meydana gelen silahlı saldırının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na tepki göstererek, "Çocuklarımızın yaşam hakkı sizin ihmalinize bırakılamaz" dedi. Özbay, okullarda güvenlik önlemleri ve kapsamlı şiddet eylem planı taleplerini yineledi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Manisa Turgutlu'da okula gitmek için evlerinden çıkan çocukların silah seslerinin ortasında kaldığını, yaralıların bulunduğunu belirten Özbay, şunları kaydetti:

"Daha kaç öğretmenimizi, kaç öğrencimizi kaybedeceğiz? Kaç okulun önünde silah patlaması, kaç çocuğun vurulması gerekiyor ki Milli Eğitim Bakanlığı, çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin can güvenliğini asli sorumluluğu olarak görsün? Aylarca uyardık. Rapor hazırladık. Alanlara çıktık. Milli Eğitim Bakanlığının kapısına dayandık. 'Okullar güvenli değil' dedik. 'Eğitimde şiddet artık münferit olaylarla açıklanamaz' dedik. 'Güvenli Okul, Sağlıklı Eğitim' talebiyle on binlerce yurttaşın imzasını Bakanlığa teslim ettik. Öğretmenlerimiz öldürüldüğünde haykırdık. Öğrencilerimiz şiddetin hedefi olduğunda haykırdık. Uyardık. Duymadınız. Anlattık. Görmezden geldiniz. Çözüm istedik. Sorumluluktan kaçtınız. Bugün yine bir okulun önünden silah sesleri yükseliyor. Milli Eğitim Bakanlığı artık çıkıp bu olayları 'münferit' diyerek geçiştiremez. Her saldırının ardından birkaç cümlelik açıklama yayımlayıp ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam edemez. Çünkü ortada artık inkar edilemeyecek kadar ağır bir tablo vardır: Türkiye'de çocuklar okula giderken can güvenliğinden emin değildir. Öğretmenler görevlerinin başında öldürülmektedir. Okulların kapısına kadar silah ve şiddet gelmiştir. Bir eğitim sisteminin bundan daha ağır bir alarmı olabilir mi?

"NEREDE SİZİN 'GÜVENLİ OKUL' POLİTİKANIZ?"

Sayın Yusuf Tekin; Sizin göreviniz yalnızca müfredat değiştirmek, yönetmelik yayımlamak, çocukların nasıl giyineceğiyle, hangi etkinliğe katılacağıyla uğraşmak değildir. O çocukları sağ salim okula ulaştırmak, öğretmenleri görevlerinin başında yaşatmak da sizin sorumluluğunuzdur.

Eğitim-İş olarak aylardır söylüyoruz; şiddet yalnızca okul kapısına bir güvenlik görevlisi dikilerek çözülemez. Çocukların psikososyal destekten yoksun bırakıldığı, rehberlik hizmetlerinin yetersiz kaldığı, şiddetin toplumsal hayatın her alanında sıradanlaştırıldığı, silaha erişimin bu kadar kolay olduğu bir ülkede okul duvarlarının çocuklarımızı tek başına koruması mümkün değildir. Okullar hapishaneye çevrilmeden güvenli hale getirilebilir. Bunun yolu bilimsel, kamucu, bütüncül bir eğitim ve sosyal politikadan geçmektedir. Ama bunun için önce Bakanlığın sorunu kabul etmesi gerekir. Her olaydan sonra üzülmek sorumluluk değildir. Başsağlığı dilemek önlem değildir. Soruşturma açmak eğitim politikası değildir. Devletin görevi çocuklar vurulduktan sonra fail aramak değil, çocukların vurulmasını önlemektir. Bugün Turgutlu'da yaşananların ardından bir kez daha soruyoruz: Nerede sizin 'güvenli okul' politikanız?

'MÜNFERİT OLAY DİYEMEZSİNİZ"

Nerede aylardır istediğimiz kapsamlı şiddet eylem planı? Nerede okullardaki yeterli rehber öğretmen? Nerede okul çevrelerinin güvenliğine ilişkin kalıcı önlemler? Nerede çocuklarımızı şiddetten koruyacak sosyal politikalar? Daha kaç can kaybetmemiz gerekiyor? Milli Eğitim Bakanlığına açıkça söylüyoruz: Artık 'bilmiyorduk' diyemezsiniz. 'Öngöremedik' diyemezsiniz. 'Münferit olay' diyemezsiniz. Çünkü biliyordunuz. Uyarıldınız. Buna rağmen gerekli önlemleri almadınız. Çocuklarımızın ve eğitim emekçilerinin yaşam hakkını korumayan hiçbir eğitim politikasının bizim gözümüzde değeri yoktur. Turgutlu'da saldırının hedefi olan çocuklarımızın ailelerinin acısını paylaşıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu olayın bütün yönleriyle aydınlatılmasının, ihmali ve sorumluluğu bulunanların ortaya çıkarılmasının takipçisi olacağız. Çocuklarımızın yaşam hakkı sizin ihmalinize bırakılamaz."

Kaynak: ANKA
TurgutluGüvenlikPolitikaManisaEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah’ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu Tabela bile astılar Salah'ın oturduğu taş fotoğraf noktası oldu! Tabela bile astılar
İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu İlayda Alkaş cinayetinde sanıktan şaşırtan hamle: Sorumlu ilan edip annesinden şikayetçi oldu
Tekne kazasında feci son ATSO Başkanı Ali Bahar’ın kızının sözleri yürek yaktı Tekne kazasında feci son! ATSO Başkanı Ali Bahar'ın kızının sözleri yürek yaktı
Yolsuzluk davasında 84. duruşma İş insanı ödemeleri baskıya bağladı Yolsuzluk davasında 84. duruşma! İş insanı ödemeleri baskıya bağladı
Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi Dorukhan Büyükışık cinayetinde ek iddianame kabul edildi: 26 sanığa hapis istemi
İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı İçişleri Bakanlığı: 6 bin 134 kişinin vatandaşlık kararı iptal edildi veya geri alındı
Yaşı 86, tarlası 10 dönüm Ahmet Can oğluyla günde 6 ton biber yetiştiriyor Yaşı 86, tarlası 10 dönüm! Ahmet Can oğluyla günde 6 ton biber yetiştiriyor
3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım 3 kişiyi öldüren damattan kan donduran ifade: Yine olsa yine yaparım
13:09
Arda Güler yine gönülleri fethetti Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
Arda Güler yine gönülleri fethetti! Milli takım idmanındaki tavrı dikkat çekti
12:36
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
Metro ve tramvaylarda tek fiyat dönemi sona eriyor
12:24
Saffet Sancaklı’nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
Saffet Sancaklı'nın eski koruması bu notu bırakıp canına kıydı
12:09
İsrail’i Türkiye korkusu sardı Teyakkuza geçtiler
İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Teyakkuza geçtiler
12:02
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
11:47
Artık zirvede değil İşte Uzak Şehir’i tahtından eden yapım
Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
11:11
Finans çevreleri şaşkın Türkiye’deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 13:18:53. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, Turgutlu'daki okul saldırısı sonrası MEB'i eleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement