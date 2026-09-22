Eğitim-İş Genel Sekreteri Ergin, Manisa Turgutlu'daki saldırıya değindi, MEB'i uyardı - Son Dakika
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Eğitim-İş Genel Sekreteri Ergin, Manisa Turgutlu'daki saldırıya değindi, MEB'i uyardı

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Eğitim-İş Genel Sekreteri Ergin, Manisa Turgutlu\'daki saldırıya değindi, MEB\'i uyardı
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Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, Manisa Turgutlu'daki okul önündeki silahlı saldırıda öğrencilerin yaralandığının bildirildiğini söyledi. Ergin, okullarda güvenliği sağlayacak tedbirlerin alınmamasının kabul edilemez olduğunu, MEB'i göreve çağırdığını belirtti.

(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin, "Öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralı öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz. Yaşanan onca olaya rağmen okullarda güvenliği sağlayacak kalıcı ve etkili tedbirlerin alınmaması kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ergin, şunları kaydetti:

"Manisa Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde sabah saatlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda öğrencilerimizin yaralandığı bildirildi. Öğrencilerimize ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralı öğrencilerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını diliyoruz. Yaşanan onca olaya rağmen okullarda güvenliği sağlayacak kalıcı ve etkili tedbirlerin alınmaması kabul edilemez. MEB, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet ve güvenlik sorunlarına karşı artık seyirci kalmamalı, sorumluluğunu yerine getirmelidir."

Kaynak: ANKA
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