(ANKARA) - Eğitim-İş Sendikası, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde 9 bin 34 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 63,82'si, maaşlarından en fazla pay ayırdıkları ilk üç harcama kalemi arasında borç ve kredi ödemelerini gösterdi. İstanbul'da kirada yaşayan öğretmenlerin yüzde 89,69'u ise barınma giderlerini en büyük üç harcama kalemi arasında saydı.

Eğitim-İş Sendikası, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde öğretmenlerin ekonomik koşullarını, çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunları ve mesleklerinin toplumsal konumuna ilişkin değerlendirmelerini ortaya koyan araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

9 bin 34 öğretmenin katıldığı araştırmada, borç ve kredi ödemeleri, yüksek kira giderleri ve emeklilik hakkı kazanılmasına rağmen çalışmaya devam edilmesi öne çıkan başlıklar oldu.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 63,82'Sİ MAAŞINDAN BORÇ ÖDEMELERİNE PAY AYIRIYOR

Araştırmaya göre öğretmenlerin yüzde 63,82'si, aylık maaşlarından en fazla pay ayırdıkları ilk üç harcama kalemi arasında borç ve kredi ödemelerini belirtti.

Eğitim-İş, bu sonucun öğretmenlerin ay sonunu getirebilmek için borçlanmak zorunda kaldıklarını ve sonraki aya da borç yüküyle başladıklarını gösterdiğini ifade etti.

İSTANBUL'DA KİRACI ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 89,69'U BARINMA GİDERLERİNDEN ETKİLENİYOR

Kirada yaşayan öğretmenlerin yüzde 83,30'u, kira ve barınma giderlerini maaşlarından en fazla pay ayırdıkları ilk üç harcama kaleminden biri olarak gösterdi. İstanbul'da görev yapan kiracı öğretmenlerde ise bu oran yüzde 89,69'a yükseldi.

Sendikanın paylaştığı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre İstanbul'da 100 metrekarelik bir konutun ortalama kirası 47 bin 520 TL olarak belirtildi. Bu tutarın en düşük öğretmen maaşının yüzde 66,43'üne, yaklaşık üçte ikisine karşılık geldiği kaydedildi.

EMEKLİLİK HAKKI KAZANAN ÖĞRETMENLER ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Araştırmada, 20 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmenlerin yüzde 49,01'inin emeklilik hakkı kazanmasına rağmen çalışmaya devam ettiği ortaya konuldu.

Emeklilik hakkı henüz bulunmayan ancak hak kazandığında da çalışmayı sürdürmeyi düşündüğünü belirten öğretmenler hesaba katıldığında bu oranın yüzde 62,60'a yükseldiği bildirildi.