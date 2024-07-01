Eğitim-İş, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na Karşı Protesto Düzenledi

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HABER: ZEEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: GURBETELLİ YALÇIN

(ANKARA) - Eğitim-İş, Meclis önünde, TBMM'de komisyon gündeminde bulunan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini protesto etti. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Bu kanun, öğretmeni mesleksizleştirme kanunudur. Öğretmene mobbing kanunudur. Öğretmenin mesleğini bitirme kanunudur. Öğretmene hak yok, öğretmene sopa var, tehdit var. Bu, AKP iktidarının kendi memurunu yaratma projesidir" dedi.

Eğitim-İş, TBMM'de komisyon gündemine alınan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda değişiklik öngören kanun teklifini protesto etti. TBMM önünde toplanan eğitimciler açıklama yaptı. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin sarayda hazırlandığını belirterek, söz konusu kanunun Anayasa'ya uygun olmadığını ifade etti. Eğitim-İş üyeleri, "Yusuf Tekin istifa, sabrımızı taşırma", "Atatürk'süz müfredat istemiyoruz", "Gerici müfredat istemiyoruz" sloganları attı. Özbay, şunları söyledi:

"Buradaki milletvekilleri bir şey için maaş alıyorlar, bunun karşılığı da bu ülkedeki insanların hakları ve talepleriyle ilgili yasa düzenlemek. Milli Eğitim Bakanı'nın da itiraf ettiği üzere, bu yasa, bu kanun sarayda hazırlandı. Buradan milletvekillerine diyorum ki; bu kanuna imza atan, el kaldır, indirden öteye geçmeyenler en azından kendi görevinizi hatırlayın. Dünyanın her yerinde Meclis tüm halka açıkken, bugün Meclis'in önünde öğretmenlere barikat kuruluyor.

"Siz kimsiniz? Bu yetkiyi kimden alıyorsunuz"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dayatılan ve kabul edilmesi mümkün olmayan 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı sesimizi yükseltmek için buradayız. Daha önce yine eğitim emekçilerinden görüş alınmadan apar topar hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi kısmi iptal kararı vermişti. Bugün 39 maddelik bir meslek kanunu geldi. Öyle 39 madde olduğunda sanmayın ki içerisinde öğretmenin hakları, hukuku, yeni kazanımları var. Öğretmene sopa var, tehdit var, öğretmenin diplomasını yok saymak var. 7 sayfası disiplin hükümlerinden oluşuyor. Siz kimsiniz? Bu yetkiyi kimden alıyorsunuz?

Bu ucube kanun, -egemenlik ve yasama yetkisini düzenleyen Anayasa'nın 6 ve 7'nci maddelerinde açıkça ilan edilmiştir- demokratik bir hukuk devletinde kanun yapma sürecine hiç benzemeyen bir yöntemle; kamuoyu bilgilendirilmeden, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri ve eleştirileri dikkate alınmadan, diğer kanun maddeleriyle çelişkisi incelenmeden, Anayasa'ya uygunluğu ele alınmadan Meclis'e getirilen bu teklif, yine adeta muhalefetten kaçırılarak, gece yarıları oldu bittilere getirilerek, ısrar, inat ve baskıyla yasalaştırılmak istenmektedir.

Bu kanun, öğretmeni mesleksizleştirme kanunudur. Öğretmene mobbing kanunudur. Öğretmenin mesleğini bitirme kanunudur. Öğretmene hak yok, öğretmene sopa var, tehdit var. Bu, AKP iktidarının kendi memurunu yaratma projesidir."