Eğitim-İş'ten 2 Günlük İş Bırakma Kararı

03.03.2026 02:07
Çekmeköy'deki bıçaklı saldırı sonrası Eğitim-İş, İstanbul'da 2 günlük iş bırakma eylemi başlattı.

(ANKARA) - Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkan Kadem Özbay, Çekmeköy'de bir öğretmenin hayatını kaybettiği saldırının ardından İstanbul'daki eğitim kurumlarında 2 günlük iş bırakma kararı aldıklarını açıkladı.

Kadem Özbay, İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Özbay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Çekmeköy'de bir lisede yaşanan saldırı sonucunda öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'i kaybetmiş, öğretmen ve öğrencilerimizin yaralandığı ağır bir tabloyla karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. En güvenli olması gereken yerler olan okulların böylesine korunmasız bırakılması kabul edilemez. Bu acı olay, eğitim emekçilerinin can güvenliğinin sağlanmasının ertelenemez bir sorumluluk olduğunu bir kez daha göstermiştir. Görev yaptığı yerde korunamayan eğitim çalışanlarının olduğu bir sistem sürdürülemez."

Güvenli eğitim ortamı sağlanana ve gerekli önlemler alınana kadar sessiz kalmayacağız. Bu nedenle sendikamız tarafından 3 Mart Salı ve 4 Mart Çarşamba günlerinde Türkiye genelinde 2 günlük iş bırakma eylemi kararı alınmıştır. Genel Merkez olarak 3 Mart Salı günü saat 11.00'de Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirilecek, şubelerimiz ve temsilciliklerimiz de yerellerde eylem ve açıklamalarını hayata geçirecektir.

Öğretmenimiz Fatma Nur Çelik için 3 Mart Salı günü saat 12.00'de görev yaptığı okulda tören düzenlenecek, 4 Mart Çarşamba günü öğle namazının ardından Konya'da defnedilecektir. Meslektaşımızın ailesinin, yakınlarının, öğrencilerinin ve sevenlerinin yanındayız; acılarını paylaşıyoruz. Bu acı hepimizin acısıdır. Kaybettiğimiz meslektaşımızı saygıyla anıyor, yaralı öğretmen ve öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz. Okullarda can güvenliği yoksa eğitim de yoktur."

Kaynak: ANKA

