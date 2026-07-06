Eğitim-İş'ten Bakan Tekin'e Sert Tepki

(ANKARA) – Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kurtuluş Savaşı'na ilişkin açıklamalarına "Tekin'in Kurtuluş Savaşı'nı hedef alan ve küçümsemeye çalışan açıklamaları, yalnızca basit bir müfredat değişikliğinin ilanı değildir. AKP iktidarının Cumhuriyet'e ve Atatürk'e bakışının filtresiz halidir. Bakan'ın söyledikleri 24 yıldır eğitim politikalarıyla adım adım inşa edilen, emperyalizmin dümen suyuna giren zihniyetin açık bir itirafıdır" tepkisini gösterdi.

Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kurtuluş Savaşı'na ilişkin ifadeleri eleştirildi.

Tekin'in açıklamalarının kişisel görüş olarak değerlendirilemeyeceği vurgulanan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kurtuluş Savaşı'nı hedef alan ve küçümsemeye çalışan açıklamaları, yalnızca basit bir müfredat değişikliğinin ilanı değildir. Bu sözler, Atatürk ilke ve devrimlerine duyulan kronik alerjinin dışa vurumu, Cumhuriyet'in kurucu iradesini tasfiye etmeyi amaçlayan bilinçli ve ideolojik bir hamledir. Çok iyi biliyoruz ki bu sözler yalnızca Bakan Tekin'in kişisel görüşleri değildir; AKP iktidarının Cumhuriyet'e ve Atatürk'e bakışının filtresiz halidir. Bakan'ın söyledikleri 24 yıldır eğitim politikalarıyla adım adım inşa edilen, emperyalizmin dümen suyuna giren zihniyetin açık bir itirafıdır" denildi.

"TEKİN'İN 'NEYDEN KURTULDUK' DİYE SORMASI İBRETLİK"

"Kurtuluş" kelimesini Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi el yazılarında ve nutuklarında kullandığını hatırlatan Eğitim-İş'in açıklamasında şunlar kaydedildi:"

"Bakan Tekin'e 'neyden kurtulduğumuzun' cevabını tarihin ışığında verelim:"

?Sevr ile ülkeyi parselleyen, kapitülasyonlarla halkı sömüren batı emperyalizminden ve mandacılıktan kurtulduk.

?Ülkeyi emperyalistlere teslim eden, halkı tebaa ve kul olarak gören, kendi hanedanlığını halkın varlığının üstünde tutan saltanat düzeninden kurtulduk.

-? ?İşgale karşı direnen Anadolu halkını 'asi' ilan eden Saray rejiminden kurtulduk.

Bu yönleriyle Kurtuluş; emperyalizme karşı direnen bir halkın ümmetten millete, kulluktan yurttaşa geçmesidir. Cumhuriyet ise çökmüş bir rejimin devamı değil; aklın ve bilimin rehberliğinde yapılan bir aydınlanma devrimidir. Bugün emperyalizmin kanlı savaş makinesi NATO ülkemizde gövde gösterisi yaparken; Bakan Tekin'in 'neyden kurtulduk?' diye sorması ibret alınması gereken bir çelişkidir.

Dün ülkemizi işgal etmek isteyen emperyalistlerin bugünkü şemsiyesi altına girenler, emperyalizme karşı verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'nı müfredattan ve zihinlerden silmeye çalışmaktadır. İktidar emperyalistlerle kurduğu ilişkilere gölge düşürmemek, gelecek nesillerin antiemperyalist ve tam bağımsızlık bilincini köreltmek için Cumhuriyet'in kuruluş ve kurtuluş felsefesiyle açık bir hesaplaşma içine girmiştir."

Müfredattaki bu değişikliklerin "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında yapıldığının vurgulandığı açıklamada, "Bu hamleler, tarihsel olaylara hangi siyasi ajandadan bakılacağını belirleme ve gelecek nesillerin bilişsel haritasını iktidarın çizgisine uygun şekilde kurgulama çabasıdır. MEB, okulları çağdaş birer eğitim yuvası olmaktan çıkarıp, egemen ideolojinin yeni nesillere aktarıldığı bir laboratuvar olarak konumlandırmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"ÇOCUKLARIMIZA NEYDEN KURTULDUĞUMUZU ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Tekin'in okullarda yaşanan eksiklikleri ve sorunları gündeme almadığı, Cumhuriyet'in, Atatürk ilke ve devrimlerinin içini boşaltmak için çalıştığı belirtilen açıklamada, "Uyarıyoruz: Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen ve dünyadaki tüm mazlum halklara emperyalizme karşı direniş noktasında ilham kaynağı olan Kurtuluş Savaşı'mızın tarihi ve önemi; Bakanlık koltuklarında oturanların keyfine göre yeniden yazılamaz. Atatürk'ün izinde Cumhuriyet ilke ve devrimlerine gönülden bağlı eğitim emekçileri olarak, sınıflarımızda çocuklarımıza neyden kurtulduğumuzu ve tam bağımsız bir Cumhuriyet'i nasıl kurduğumuzu anlatmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.