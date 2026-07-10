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Eğitim-İş'ten LGS Eleştirisi

10.07.2026 13:31
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Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, merkezi sınavların eşitsizlikleri derinleştirdiğini vurguladı.

(ANKARA) - Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, merkezi sınav sisteminin eğitimdeki eşitsizlikleri derinleştirdiğini savunarak, "Asıl mesele, milyonlarca çocuğun geleceğinin tek bir sınava bağlanmış olmasıdır" dedi. Özbay, LGS başta olmak üzere merkezi sınavlara dayalı seçme ve eleme sisteminin kaldırılması çağrısında bulundu.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sınav sonuçlarının yalnızca öğrencilerin başarılarını değil, eğitim sistemindeki yapısal sorunları da ortaya koyduğunu belirtti.

Bu yıl 500 tam puan alan öğrenci sayısının 452 olduğunu, geçen yıl ise bu sayının 719 olarak kaydedildiğini hatırlatan Özbay, tam puan alan öğrenci sayısındaki değişimin tek başına eğitim sisteminin niteliğini göstermediğini ifade etti. "Asıl mesele, milyonlarca çocuğun geleceğinin tek bir sınava bağlanmış olmasıdır" diyen Özbay, çocukların küçük yaşlardan itibaren yoğun sınav baskısı altında yetiştirildiğini savundu.

Özbay, LGS'nin yalnızca bir yerleştirme sınavı olmadığını, aynı zamanda eğitimdeki fırsat eşitsizliklerini yeniden üreten bir mekanizma haline geldiğini ileri sürerek, sınav sonuçlarının öğrencilerin bilgi düzeyinin yanı sıra ailelerinin ekonomik koşullarını, yaşadıkları bölgenin imkanlarını, okulların fiziki koşullarını ve nitelikli eğitime erişim düzeyini de yansıttığını belirtti. Devlet okulları arasındaki imkan farklılıklarının giderilmesi gerektiğini vurgulayan Özbay, mevcut eğitim politikalarının kamusal eğitimi güçlendirmek yerine özel okul ve kurs sektörünü büyüttüğünü öne sürdü.

Açıklamada, merkezi sınav baskısının yanı sıra Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulamalarına da değinen Özbay, çocukların erken yaşta iş gücü piyasasına yönlendirildiği iddia edildi. Müfredatta yapılan değişikliklerin bilimsel ve laik eğitim anlayışından uzaklaşılmasına yol açtığını savunan Özbay, öğretmenlerin mesleki güvencelerinin zayıflatıldığını ve kamusal eğitime ayrılan kaynakların yetersiz kaldığını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığı'na çeşitli sorular yönelten Özbay, çocukların geleceğinin tek bir sınava bağlı olmaktan çıkarılması, devlet okulları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi ve her çocuğun eşit, parasız, bilimsel ve laik eğitim hakkının güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Özbay, açıklamasında LGS başta olmak üzere merkezi sınavlara dayalı seçme ve eleme sisteminin kaldırılarak öğrencilerin akademik, sanatsal, kültürel ve sosyal gelişimlerini birlikte değerlendiren okul temelli bir yerleştirme modeline geçilmesini istedi.

Özbay, "Bir eğitim sistemi, başarısını yalnızca tam puan alan öğrenci sayısıyla ölçemez. Asıl başarı, her çocuğun nitelikli eğitime erişebildiği, hiçbir öğrencinin ekonomik nedenlerle geride kalmadığı ve çocukların mutlu, özgür bireyler olarak yetişebildiği bir düzen kurabilmektir" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-İş'ten LGS Eleştirisi - Son Dakika

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