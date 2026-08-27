Eğitim-İş'ten Tam Bağımsız Türkiye Vurgusu - Son Dakika
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Eğitim-İş'ten Tam Bağımsız Türkiye Vurgusu

Eğitim-İş\'ten Tam Bağımsız Türkiye Vurgusu
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Eğitim-İş, Cumhuriyet değerlerini korumak için Ankara'da toplandı ve bağımsızlık mücadelesini sürdürecek.

(ANKARA) - Eğitim-İş'in 7. Dönem 5. Başkanlar Kurulu, "Kurtuluştan Cumhuriyet'e Tam Bağımsız Türkiye Kurulu" adıyla Ankara'da toplandı. Sendikadan yapılan açıklamada, Cumhuriyet'in kuruluş değerleri, laiklik, hukuk, halk iradesi ile kamusal ve bilimsel eğitimin korunmasına yönelik mücadeleyi sürdürecekleri belirtildi.

Eğitim-İş Genel Merkezinden yapılan açıklama şu şekilde:

"7. Dönem 5. Başkanlar Kurulumuz, 'Kurtuluştan Cumhuriyet'e Tam Bağımsız Türkiye Kurulu' adıyla Ankara'da toplandı. Cumhuriyetimizin kuruluş değerlerinin, laikliğin, hukukun ve halk iradesinin ağır saldırılarla karşı karşıya olduğu; ülkemizin geleceğinin kapalı kapılar ardında yürütülen siyasal hesaplarla tartışmaya açıldığı bir dönemde, bu adı tarihsel bir sorumlulukla taşıyoruz.

Kurtuluş'a, zafere giden yola; kuruluşa ve Cumhuriyet'e sahip çıkacağız. Cumhuriyetimizin kurucusu ve Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'e, devrimlerine ve bizlere bıraktığı emanete sahip çıkacağız. Bağımsızlığından, egemenliğinden ve Cumhuriyet'inden ödün vermeyen tam bağımsız Türkiye idealini kararlılıkla savunacağız.

Kurtuluş'tan Cumhuriyet'e uzanan mücadele, emperyalizme ve her türlü bağımlılığa karşı verilen bir bağımsızlık mücadelesidir. Bugün de Cumhuriyet'e, demokrasiye, emeğe ve kamusal, laik, bilimsel eğitime sahip çıkmak; ülkemizin geleceğine sahip çıkmaktır. Eğitim-İş olarak dün olduğu gibi bugün de 'Tam bağımsız Türkiye' iradesinden, Cumhuriyet'in devrimci birikiminden ve emeğin örgütlü gücünden aldığımız cesaretle mücadelemizi sürdüreceğiz. Kurtuluştan Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'ten geleceğe; tam bağımsız Türkiye için mücadeleye devam!"

Kaynak: ANKA

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-İş'ten Tam Bağımsız Türkiye Vurgusu - Son Dakika

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