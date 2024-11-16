EĞİTİM-İŞ\'ten Tekin\'e Laiklik Tepkisi

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(ANKARA)- EĞİTİM -İŞ Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbey, " Yusuf Tekin'in laiklik hakkındaki bu çarpık ve yanıltıcı açıklamaları, laikliği anlamaktan uzak kişilerin, bu ilkeyi anlamadan halka yanlış bir şekilde anlatmaya çalışmasıdır. Laikliği camilere kilit vurmak ya da Kur'an öğretimini yasaklamakla eş tutmak bilinçli bir manipülasyon çabasıdır "dedi.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (EĞİTİM-İŞ) Genel Başkanı, Kadem Özbey, X hesabından yaptığı açıklama ile Milli Eğitim bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterdi. Özbey'in açıklamsı şu şekilde:

"Yusuf Tekin'in laiklik hakkındaki çarpık ve yanıltıcı açıklamaları, laikliği anlamaktan uzak kişilerin, bu ilkeyi anlamadan halka yanlış bir şekilde anlatmaya çalışmasıdır. Laikliği camilere kilit vurmak ya da Kur'an öğretimini yasaklamakla eş tutmak bilinçli bir manipülasyon çabasıdır. Sizin "icat" dediğiniz laiklik, bu ülkeyi şeyhlerden, müritlerden, menfaat peşinde koşan sahte din adamlarından korumuştur. Cumhuriyet ve laiklik; halkın özgürlüğünü, dini inancını serbestçe yaşamasını ve dinin siyasete alet edilmemesini garanti altına almıştır.

Eğer laiklikten bu kadar rahatsızsanız, bu rahatsızlık, laikliğin tüm çabalarınıza rağmen devlet kurumlarını ideolojik dayatmalarınızdan koruma işlevini yerine getirdiğinin kanıtıdır. Ne kadar çabalarsanız çabalayın, laikliği ve Cumhuriyet'i zedelemeye yönelik girişimler başarısızlığa mahkumdur."