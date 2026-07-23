Eğitim Projeleri Değerlendirildi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, AR-GE'den sorumlu yönetici ve öğretmenlerle bir araya geldi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın başkanlığındaki toplantıda 2025-2026 eğitim öğretim yılında yürütülen proje ve faaliyetler değerlendirildi.
Katılımcılar, yürütülen çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunurken, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin planlama ve hedefleri de istişare etti.
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