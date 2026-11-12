Eğitim-Sen Başkanı Irmak, saldırıda Bakan Tekin'i sorumlu tutup istifaya çağırdı - Son Dakika
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Eğitim-Sen Başkanı Irmak, saldırıda Bakan Tekin'i sorumlu tutup istifaya çağırdı

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Eğitim-Sen Başkanı Irmak, saldırıda Bakan Tekin\'i sorumlu tutup istifaya çağırdı
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Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 4 eğitimciye soruşturma izni verilmesini değerlendirerek asıl sorumluların uyarılara rağmen tedbir almayanlar olduğunu söyledi. Irmak, Bakan Yusuf Tekin'in de bu ihmal nedeniyle istifa etmesini istedi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin 4 eğitimciye soruşturma izni verilmesine ilişkin, "Asıl suçlular, asıl ihmal olanlar, uyarılara rağmen gerekli tedbirleri almayanlar baş sorumludur. Onlar hakkında soruşturmalar açılmalıdır. Bakan Yusuf Tekin de sorumluların en tepe noktasında bulunandır. Bu tür ihmal, görevini yerine getirmeme ve ölümlere sebep olmasından kaynaklı da istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in, Ayser Çalık Ortaokulu saldırısına ilişkin, aralarında eski il ve ilçe milli eğitim müdürlerinin de bulunduğu 11 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermemesi, 4 kişi hakkında ise "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni vermesini ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Irmak, şunları kaydetti:

"Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırının asıl sorumluları, sorumluluklarını örtbas etmek için kendileri dışında herkese soruşturma açma yolunu deniyorlar. Zaten okulda görev yapan 11 öğretmen, bir gün öncesinde Urfa Siverek'te yaşanan olaylardan dolayı sendikaların aldığı iş bırakma kararı nedeniyle başka illere sürgün edildi. Velilerin, çocuklarını kaybeden ailelerin tepkilerini anlıyorum. Ancak uzun zamandan beri okullarda bir şiddet sarmalı var. Buna dair birçok uyarımız olmasına rağmen bakanlık gerekli tedbirleri almamış ve bu okul katliamı göz göre göre gelmiştir.

"KUSURU VE EKSİKLİĞİ OLANLAR VARSA SORUŞTURULSUN"

11 öğretmen sürgün edilmiş, okul idarecilerine ve rehber öğretmene soruşturma izni verilmiş. Velilerin, sanki öğretmenler suçluymuş gibi tepki göstermesi doğru değil. Bakanlık, iş bırakma kararı alan sendikalara yönelik de üstü kapalı bir soruşturma süreci yürütmeye çalıştı. Elbette kusuru, eksikliği olanlar varsa soruştursun; ona bir itirazımız yok. Ancak temel mesele, toplumdaki bu şiddetin okullara yansıması, çocuklardaki eşitsizliğin ortadan kaldırılmaması, yeterince rehber öğretmen, psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanının okullarda olmaması. Asıl olayları tetikleyen meseleler bunlar.

Netice itibarıyla öğretmenler de burada mağdur olmuştur, saldırının hedefi haline gelmiştir ve bir öğretmen de hayatını kaybetmiştir. Asıl suçlular, asıl ihmal olanlar, uyarılara rağmen gerekli tedbirleri almayanlar baş sorumludur. Onlar hakkında soruşturmalar açılmalıdır. Bakan Yusuf Tekin de sorumluların en tepe noktasında bulunandır. Bu tür ihmal, görevini yerine getirmeme ve ölümlere sebep olmasından kaynaklı da istifa etmelidir."

Kaynak: ANKA
KahramanmaraşYusuf TekinGüvenlikEğitimGüncelSon Dakika

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