Eğitim Sen'den Tutuklu Öğrencilere Sınav Hakkı Çağrısı

(ANKARA)- Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Tutuklu ve ev hapsinde tutulan tüm öğrencilere sınav hakkı tanınmalıdır" açıklamasında bulundu.

Eğitim ve Bilim Emekçileri sendikası (EĞİTİM SEN) Genel Başkanı Kemal Irmak sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tutuklu ve ev hapsinde olan öğrencilere sınav hakkının tanınmasını istedi. Irmak açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim öğretim anayasal bir haktır. Anayasal protesto haklarını kullandıkları için yüzlerce eğitim çağındaki öğrenci haksız ve hukuksuz bir şekilde hapis tutuluyor. Tutuklu ve ev hapsinde tutulan tüm öğrencilere sınav hakkı tanınmalıdır."