Eğitim Sen Genel Başkanı: Yeni müfredat düşünmeyen, sorgulamayan nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlandı - Son Dakika
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Eğitim Sen Genel Başkanı: Yeni müfredat düşünmeyen, sorgulamayan nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlandı

Eğitim Sen Genel Başkanı: Yeni müfredat düşünmeyen, sorgulamayan nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlandı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı Kemal Irmak, yeni müfredat taslağının düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlandığını söyledi. Irmak, yeni müfredatın çocukların eğitiminde telafisi güç olumsuzluklar oluşturabileceğini öne sürdü.

02.05.2024 17:19  Güncelleme: 17:22
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Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı Kemal Irmak, yeni müfredat taslağının "düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlandığını" söyledi.

Irmak, beraberindeki sendika üyeleriyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde basın açıklaması yaptı.

Yeni müfredat taslağının otoriteye biat etmeye yakın, eleştirel düşünmeye ve sorgulamaya uzak şekilde hazırlandığını savunan Irmak, "MEB'in yeni müfredatı düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır." diye konuştu.

Irmak, "Eğitim programlarında yapılan teknik değişikliklerden çok, iktidarın siyasal programına paralel hazırlanmış bir eğitim müfredatı bulunduğunu" iddia ederek, "Yeni müfredata yönelik eleştirilerimiz sadece teknik ve pedagojik değil, aynı zamanda politik niteliktedir." ifadelerini kullandı.

Irmak, yeni müfredatın çocukların eğitiminde telafisi güç olumsuzluklar oluşturabileceğini öne sürdü.

Kaynak: AA

Sendika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Sen Genel Başkanı: Yeni müfredat düşünmeyen, sorgulamayan nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlandı - Son Dakika

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