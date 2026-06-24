Eğitim Sen İfadelerini Açıkladı - Son Dakika
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Eğitim Sen İfadelerini Açıkladı

24.06.2026 14:14
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Eğitim Sen, gözaltına alınan öğrenciler ve Doç. Dr. Emel Memiş'in serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA) - Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Eylem Ergüven, "Ankara'da dün yapılan operasyonda gözaltına alınan öğrenciler, hak savunucuları ve üyeleri Doç. Dr. Emel Memiş'in derhal serbest bırakılmasını" istedi.

Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi, Mülkiyeliler Birliği, ODTÜ Mezunları Derneği ve Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, Ankara'da dün gerçekleşen operasyonda gözaltına alınan üye ve öğrencilerine destek olmak amacıyla Mülkiyeliler Birliği'nde basın açıklaması yaptı.

Ortak basın açıklamasını Eğitim Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şube Başkanı Eylem Ergüven okudu. Ergüven, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen ev baskınları ve haksız gözaltılar, anayasal hak ve özgürlüklere yönelik açık bir saldırıdır. NATO Zirvesi bahane edilerek toplumsal muhalefetin bileşenleri kriminalize edilmek istenmektedir. Bu hukuksuz operasyonlar kapsamında, aralarında üyemiz Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş'in de bulunduğu, 60'a yakın öğrencimiz ile gazeteci, avukat, demokratik kitle örgütü yöneticileri, parti başkanları ve hak savunucularının olduğu çok sayıda yurttaşımız şafak operasyonuyla gözaltına alınmıştır."

Yurttaşlarımızın kötü muamele ile gözaltına alınması, kısıtlılık kararıyla 24 saat boyunca avukat hakkından mahrum bırakılması, yakınlarına uzun süre nereye götürüldükleri konusunda bilgi verilmemesi ve en temel evrensel hukuk ilkelerinin ihlal edilmesi söz konusudur. Savunma hakkı, adil yargılanma hakkının ayrılmaz bir parçasıdır ve hiçbir koşulda fiilen etkisiz hale getirilemez. Hukukun üstünlüğünün gereği olarak soruşturma süreçleri şeffaf, denetlenebilir ve temel haklara saygılı biçimde yürütülmelidir.

"SAVUNMA HAKKINI GASP EDEN UYGULAMALARA DERHAL SON VERİLMELİDİR"

Bizler emek ve sivil toplum örgütleri olarak bu antidemokratik uygulamaları asla kabul etmiyoruz. Keyfi yasaklar ve şafak operasyonları, toplumsal muhalefeti kriminalize etmeyi amaçlayan baskı politikalarının birer parçasıdır. Gözaltılar derhal sona ermeli; öğrencilerimiz, Doç. Dr. Emel Memiş ve bütün hak savunucuları derhal serbest bırakılmalıdır. Savunma hakkını gasp eden uygulamalara derhal son verilmelidir. Anayasal güvence altındaki toplantı, gösteri ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan tüm yasaklar kaldırılmalıdır."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Emel Memiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Sen İfadelerini Açıkladı - Son Dakika

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