Eğitim Sen, Öğrenci Saldırısını Protesto Etmek İçin İş Bırakacak - Son Dakika
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Eğitim Sen, Öğrenci Saldırısını Protesto Etmek İçin İş Bırakacak

Eğitim Sen, Öğrenci Saldırısını Protesto Etmek İçin İş Bırakacak

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı Kemal Irmak, İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etmek üzere 10 Mayıs Cuma günü iş bırakacaklarını bildirdi. Irmak, okulların sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere tüm yetkililerin, hatta toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu bulunduğunu ifade etti. Eğitimcilere yönelik şiddet konusunda eylem planı oluşturulması gerektiğini belirten Irmak, yarın TBMM'de siyasi partileri ziyaret edeceklerini ve basın toplantısı düzenleyeceklerini, 10 Mayıs Cuma günü de iş bırakacaklarını açıkladı.

08.05.2024 16:07
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Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Genel Başkanı Kemal Irmak, İstanbul'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın öğrencisinin silahlı saldırısıyla öldürülmesini protesto etmek üzere 10 Mayıs Cuma günü iş bırakacaklarını bildirdi.

Irmak, düzenlediği basın toplantısında, okulların sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere tüm yetkililerin, hatta toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

"Okulda şiddet olaylarının son bulması için MEB'i acilen harekete geçmeye ve önlem almaya çağırıyoruz." diyen Irmak, eğitim kurumlarında şiddetle mücadele için eylem planı oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Eğitimcilere yönelik şiddet konusunda yarın TBMM'de siyasi partileri ziyaret edeceklerini ve basın toplantısı düzenleyeceklerini, 10 Mayıs Cuma günü de iş bırakacaklarını ifade eden Irmak, İbrahim Oktugan'ın ailesi başta olmak üzere tüm eğitimcilere başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

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