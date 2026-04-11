Eğitim Sen: Eğitimde Kriz ve Mücadele

Eğitim Sen Mali Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz, Türkiye'deki eğitim sisteminin çok boyutlu bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti. Bu kriz, kamusal eğitim hakkını zayıflatan ve çocukların geleceğini tehdit eden yapısal bir sorun olarak tanımlandı. Eğitimin piyasalaşması, laik ve bilimsel içerikten uzaklaşılması, temel ihtiyaçların karşılanmaması gibi sorunlar öne çıkmaktadır.

Eğitim sistemi merkeziyetçi bir yapıya bürünürken, okulların ve öğretmenlerin görüşleri göz ardı edilmekte, müfredat değişiklikleri bilimsel temelden uzaklaşmaktadır. Bölgesel, sınıfsal ve cinsiyet temelli eşitsizlikler derinleşmekte, özel okullar ile devlet okulları arasında büyük uçurumlar oluşmaktadır. Öğretmenler için güvencesizlik, düşük ücretler ve artan iş yükü eğitim kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Okullarda temiz su ve beslenme sorunları yaşanmakta, bu durum öğrencilerin fiziksel gelişimini ve öğrenme kapasitesini etkilemektedir. Laik ve bilimsel eğitim, ÇEDES gibi projelerle aşındırılmakta, eğitim kurumları ideolojik müdahalelere açık hale getirilmektedir. Köy okullarının kapatılması, kırsal bölgelerde eğitime erişimi zorlaştırmakta ve toplumsal dokuyu çözülmektedir.

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) uygulaması, çocuk işçiliğini yaygınlaştıran bir mekanizma haline gelmiştir. Eğitim Sen, bu sorunların siyasal iktidarın tercihleri sonucu olduğunu vurgulayarak, kamusal, bilimsel, laik ve anadilinde eğitim için mücadeleyi sürdüreceğini açıkladı.