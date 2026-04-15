Eğitim Sendikalarından Silahlı Saldırıya Protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.04.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğitim sendikaları, Şanlıurfa'daki silahlı saldırıyı protesto etmek için çeşitli illerde toplandı.

Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin ve Ordu'da eğitim sendikalarının üyeleri, Şanlıurfa'da okula silahla giren eski öğrencinin rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı saldırıyı protesto etti.

Kahramanmaraş Caddesi'nde bir araya gelen sendika temsilcileri ve üyeleri, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Türk Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı Coşkun Dilber, olayı kınadıklarını belirterek, yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Okulların öğrencilere bilgi kazandıran, onları geleceğe hazırlayan, eğitimcilerin huzur ve güven içinde görev yaptığı kurumlar olduğunu vurgulayan Dilber, "Ancak okulların şiddet olaylarıyla anılması ülkemizin geleceğini doğrudan tehdit etmektedir. Bu nedenle eğitim kurumlarında güvenliğin sağlanması vazgeçilmez bir zorunluluktur." diye konuştu.

Eğitim Bir-Sen ve Eğitim-Sen üyeleri de saldırıyı protesto etti.

Giresun

Giresun'da Eğitim Bir-Sen Giresun Şubesi üyeleri Atatürk Meydanı'nda bir araya gelerek saldırıyı kınadı.

Şube Başkanı Muhammet Sarı, "Bugün 81 ilde iş bırakarak gösterdiğimiz bu tepki, sadece kendimiz için değil, çocuklarınızın ve ülkemizin geleceği içindir." dedi.

Türk Eğitim-Sen Giresun Şubesi üyeleri de basın açıklaması yaptı.

Gümüşhane

Gümüşhane'de 15 Temmuz Zafer Meydan'ında bir araya gelen Eğitim Bir-Sen üyeleri, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya tepki gösterdi.

Grup adına konuşan Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Ergin Aslan, eğitimcilere yönelik saldırıların geleceği kararttığını ve eğitim camiasını tedirgin ettiğini ifade etti.

Ergin, "Eğitimcilere yönelik saldırı, eğitim çağındaki çocuklardan, öğrencilerimizden kaynaklandığında aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir." dedi.

Eğitimin, şiddeti ortadan kaldıracak bir unsur olarak nitelendirildiğini aktaran Ergin, "Şiddetin, eğitimi tehdit ve tahdit eder boyuta ulaşması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir." ifadesini kullandı.

Rize

Rize Valiliği önünde bir araya gelen eğitim sendikaları, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı saldırıyı kınadı.

Eğitim-Bir-Sen Rize Şube Başkanı Adnan Yığcı, eğitimcilere yönelik saldırıların, geleceklerini kararttığını belirterek, "Eğitim camiasını tedirgin etmekte, can güvenliğinin çalışma hayatındaki temel sorun haline dönüşmesi riskini ortaya çıkarmaktadır." dedi.

Artvin

Artvin'de eğitim sendikası temsilci ve üyeleri, Halitpaşa Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına konuşan Eğitim-Sen Artvin Şube Başkanı Göksal Gümüş, saldırının münferit bir olay olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Gümüş, "Daha geçtiğimiz ay İstanbul Çekmeköy'de görev yaptığı okulda uğradığı bıçaklı saldırı sonucunda hayatını kaybeden meslektaşımız Fatma Nur Çelik'in acısını hala içimizde taşırken, böylesine bir trajedinin yeniden yaşanması şiddetin eğitim kurumlarında ne denli yapısal bir sorun haline geldiğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen Artvin Şube Başkanı İbrahim İnce de şiddet olaylarının toplum genelinde yaygınlaştığını, eğitim kurumlarının da bu olayların sıkça yaşandığı alanlar haline geldiğini kaydetti.

Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Sırrı Paşa Caddesi'nde toplanan sendika temsilcileri ve üyeleri, yaşanan saldırıya sloganlar atarak tepki gösterdi.

Süleyman Felek Caddesi güzergahından geçen öğretmenler, Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüdü.

Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN) ve Yenilikçi Eğitim Çalışanları Sendikası'nın (YES) temsilcileri, yaptıkları açıklama ile saldırıyı kınadı.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Şanlıurfa, Güvenlik, Trabzon, Giresun, Artvin, Şiddet, Güncel, Ordu, Rize, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:38:17. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.