Güncel

Eğitim uzmanı Beledioğlu: "İkinci öğretimlerin kapanmasıyla birlikte bölümlerde talep artışı olacak"

"Geleceğin mesleği diye açılan meslekleri gözü kapalı yazsınlar"

ANKARA - Eğitim uzmanı Süleyman Beledioğlu, başlayacak olan tercih dönemine ilişkin, "İkinci öğretimlerin kapanmasıyla birlikte bölümlerde talep artışı olacak" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın sonuçlarının açıklanmasıyla 2 milyon 819 bin 362 kişinin yarıştığı sınavda adaylar üniversite tercihlerine odaklandı. Tercih döneminde adaylar yeteneklerine ve puanlarına göre en uygun okul ve bölümleri tercih ederek, üniversite hayatına başlayacak. Eğitim uzmanı Süleyman Beledioğlu, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamalarda, tercih yapacak adaylara tavsiyelerini sıraladı. Beledioğlu, fazladan 170 bin 12'inci sınıf öğrencisinin sınava girdiğini dile getirerek, bu yıl sıralaması iyi olabilecek öğrenci sayısının geçen seneye göre daha fazla olduğunu söyledi. Beledioğlu, 170 bin adayın beraberinde 'nitelikli yığılmayı' getireceğini kaydederek, "Sorular kolay olduğu zaman genel olarak yığılma fazladır ama bu sene soru kolaylığına dayalı bir yığılma beklenmiyor ama bu yıl birbirine puanı çok yakın ve yüksek puanlı öğrenci sayısı artıyor. Geçen sene aynı bölüme puanı yüksek 3 bin kişi başvurmuşsa bu yıl o bölüme puanı yüksek 5 bin kişinin başvurma ihtimali var" dedi.

"Böyle bir dönem hiç görülmedi"

Aday sayısının fazla olmasından dolayı tercihlerde öğrencilerin çok dikkat etmelerini ve tercih yelpazelerini geniş tutmaları tavsiyesinde bulunan Beledioğlu, "24 tercihinin tamamını mutlaka yapmalarını tavsiye ediyoruz çünkü yüzde 100 kazanacağım dediğiniz bir yeri bu sene tutmama ihtimali var. ÖSYM tarihinde sınav tercihleri, öğrencilerin bu meslek tercihleriyle ilgili geçmiş yıllara baktığınız zaman böyle bir dönem hiç görülmedi" ifadelerini kullandı.

"İkinci öğretimlerin kapanmasıyla birlikte bölümlerde talep artışı olacak"

Devlet üniversitelerinde ikinci öğretim programların kapanması sonucu normal öğretime olan talebin artacağına dikkati çeken Süleyman Beledioğlu,"2024 tercihlerinde bir de ikinci öğretimlerin kapanmasıyla birlikte bölümlerde talep artışı bir de buradan gelecek. Böyle enteresan bir durumla karşı karşıyayız. İkinci öğretimlerin kapatılmasına bağlı olarak tercihlerin geniş yelpazede yapılmak zorunda olunmasını bir kez daha zorunlu kılan bir durumla karşı karşıyayız. Bir yandan da 70'in üzerinde geleceğin meslekleri bölümleri açıldı. ve genel kontenjan geçen seneyle kıyasladığınızda düşmedi. Geçen sene 1 milyonu aşkın bir kontenjan vardı bu sene de var. O da bir iç rahatlatıcı bir şey tabii" diye konuştu.

Mimarlık, psikoloji ve eczacılık gibi alanlarda kontenjan kısıtlamasına gidildiğini sözlerine ekleyen Beledioğlu, kontenjan kısıtlandığı zaman puanların kendiliğinden yükseleceğini söyledi.

"Tercih listesi oluşturup onu uzman rehber öğretmenlere danışarak bir risk analizi yaptırmalarını özellikle tavsiye ederim"

Öğrencilerin tercih döneminde dikkatli olması konusunda uyarı yapan Beledioğlu, özellikle ilk 5 gün tercih edilecek bölümlerin araştırılmasını tavsiye ederek, "Hangi bölümü yazmalıyım? Hangi bölümlerde sıralamalar yükselmiş, ne kadar yükselmiş, ne kadar düşmüş? Geçen seneye göre kontenjan farklılıkları nedir? Bu veri madenciliğini yaptıktan sonra bir tercih listesi oluşturup onu uzman rehber öğretmenlere danışarak bir risk analizi yaptırmalarını özellikle tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

"Geleceğin mesleği diye açılan mesleklere gözü kapalı yazsınlar"

Mühendislik bölümlerinin tamamının istihdama daha duyarlı hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Beledioğlu, "Geleceğin mesleği dediğimiz 2 yıllık olabilir, 4 yıllık olabilir veri analistliği, bilgi güvenliği, teknoloji, bilim, bulut bilişim gibi bölümler sanki mühendisliğin altında kalmış gibi gözüküyor ama emin olun önüne geçmiş vaziyette. Geleceğin mesleği diye açılan mesleklere gözü kapalı yazsınlar. Yazmak istemiyorlar mı? O zaman bir mühendislikte okuyup bugün açılan o geleceğin meslekleri ile ilgili mesleklerde yüksek lisans sertifikasyon programları ve yan dal gibi çeşitli hamleler ile diplomalarını güçlendirmeleri, pekiştirmelerini tavsiye ediyoruz" tavsiyelerinde bulundu.