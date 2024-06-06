Eğitim Uzmanı Beledioğlu: Öğrenciler TYT'den sonra sosyal medyadan bilgi almamalı

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Eğitim uzmanı Beledioğlu: "Öğrenciler TYT'den sonra kesinlikle sosyal medya ve benzeri birtakım mecralardan bilgi almamalılar"

"TYT'de ne kadar düşük alırsanız alın önümüzdeki AYT'de bunu telafi etme şansı var"

ANKARA - Eğitim uzmanı Süleyman Beledioğlu, "Temel Yeterlilik Testi'nden sonra kesinlikle sosyal medya ve benzeri birtakım mecralardan bilgi almamaları, çünkü oradaki bilgi kirliliğinin bir sonraki sınavdaki motivasyonlarının bozacaklarını bilmeleri gerekiyor" dedi.

3 milyon 120 bin 878 aday başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek. 8 Haziran Cumartesi 10.15'te başlayacak Temel Yeterlilik Testi'ne 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran Pazar 10.15'te başlayacak Alan Yeterlilik Testleri'ne 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek son oturum Yabancı Dil Testi'ne ise 233 bin 389 aday katılacak. Eğitim uzmanı Süleyman Beledioğlu, YKS öncesi İhlas Haber Ajansı'na açıklamada bulunarak öğrencilere tavsiyelerini sıraladı. Beledioğlu, öğrencilerin sınava son iki gün kala dinlenmeyi tercih etmelerini söyledi.

"Sınav sabahı bile notlara kısa kısa bakabilirler"

"Son iki gün çalışılmaz ama genel olarak bazı öğrenciler çalışmadıkları zaman kendilerini iyi hissetmeyebilirler" diye konuşan Beledioğlu, "Onlar son ana kadar hatta sınav sabahı bile şöyle notlara kısa kısa bakabilirler, bunda herhangi bir sakınca yoktu ama yorucu bir çalışmaya girmemeleri gerekiyor. Bu son 2 günde bu soğuk gıdalardan, salamura gıdalardan uzak durmaları gerekiyor. Çünkü yaşadıkları stres sebebiyle bağışıklık sistemlerindeki düşüş basit gıda zehirlenmelerinin yol açabileceğini söylüyor sağlık sektöründeki bilim insanları. Onun için bunlardan uzak durmaları gerekiyor. Yürüyüş yapmaları, sevdiği arkadaşlarla görüşmeleri, olumlu düşünmeleri, vakti geldiğinde uyumalarını özellikle tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Sık tembihlerden kaçınılmalı

Velilerin özellikle öğrenciye sık sık tembihlemelerde bulunmamalarına dikkati çeken Beledioğlu, "Özellikle tavsiye ediyorum çünkü 'dikkatli ol, işlem hatası yapma, okuma hatası yapma' gibi tembihlemeler aslında yeniden yaşantılıma yani stresi pekiştirmeye ya da dikkatsizliğini çocuğun yüzüne vurma anlamına geldiği için de özgüven kaybına yol açıyor. Bunun için çocuklarına yönelik olarak herhangi bir tembihleme, onlara bir düzen verme, ayar verme gibi davranışlarını bırakıp çocuğu bir kendi halinde bırakmalarını da fayda olduğu açık ve net" ifadesini kullandı.

"TYT'de ne kadar düşük alırsanız alın önümüzdeki AYT'de bunu telafi etme şansı var"

"Öncelikle öğrencilerin üç oturumda da en iyi bildikleri konunun sorularından başlamaları halinde stresin, onların bildikleri bilgileri hatırlamasını engellemesi imkansız" diyen Beledioğlu, şunları aktardı:

"Sınav anında en iyi bildikleri konunun sorularını okudular ve anladılar. İşte bunu da stresin engellenmesi imkansız. Bilgilerine güvenerek girmelerini özellikle tavsiye ediyorum çünkü sınavın içerisinde güvenebileceğiniz başka hiçbir şey yok. Mevcut bilgileridir ve herhangi bir stresin, heyecanın, endişenin bilgileri kullanmalarını engelleyemeyeceğini düşünmeleri, motivasyonun özü olarak karşımıza çıkıyor. TYT sınavı biraz daha düşünme becerisi isteyen sınav yapısında olduğu için öğrencilerin düz ezber kullanmayacağı, düşüneceği, ilk okuduklarında sanki bilmiyormuş hissine kapılacakları ama kısa 5-10 saniyelik düşündükleri zaman doğru yanıtını buluşabilecekleri soru yapılarından oluşacağı da ayrıca bir kesinlik arz ediyor. TYT'den sonra kesinlikle sosyal medya ve benzeri birtakım mecralardan bilgi almamalarını çünkü oradaki bilgi kirliliği kendilerinin motivasyonlarını, bir sonraki sınavdaki motivasyonlarını bozacaklarını bilmeleri gerekiyor. TYT'de ne kadar düşük alırsanız alın önümüzdeki AYT'de bunu telafi etme şansı var. Zaten resmi katkısı yüzde 60 olan bir sınav pazar gününki AYT sınavı. Ama kazanmaya etkisi yüzde seksenleri var bulmakta. Onun için TYT'deki beklenmeyen bir kötü geçme durumuna karşı bilsinler ki 24 saat sonra telafi şansları söz konusu."

YKS sınavını tamamlanmasının ardından öğrencilerin dinlenmeleri gerektiğini ifade eden Beledioğlu, "Sevdiklerine vakit ayıramadıkları her şeye vakit ayırmaları gerekiyor ki sağlıklı bir tercih dönemi atlatabilsinler. Bu süre içerisinde de üniversiteleri, üniversitelerin akreditasyonlarını, yurt dışı imkanlarını, yurt olanaklarını, kampüslerini, yandan çift ana dal, yabancı dil imkanlarını araştırarak vakit geçirmelerini tavsiye ederim. Bunu araştırırken nereyi kullanmaları gerekiyor? Üniversitelerin resmi web sayfalarına girip ya da YÖK Atlas'a girerek kaç profesörü var, akreditasyonları ne gibi? İmkanlarını paylaşmalarında fayda var" dedi.

Beledioğlu, sınava girecek öğrencilere başarılar dileyerek, emin bir şekilde sınava girmelerini tavsiye etti.