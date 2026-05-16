Eğitim ve Turizm Zirvesi Vezirköprü\'de

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner, Samsun'un Vezirköprü ilçesini ziyaret etti.

Vezirköprü'de faaliyet gösteren sürücü kurslarının sahipleri tarafından karşılanan Güner, ilçede yürütülen sürücü eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyarette sektörün mevcut durumu, sürücü eğitimlerinde kalite standartları ve yeni dönem uygulamaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Güner, Şahinkaya Kanyonu'nu da ziyaret etti. Kanyonda gerçekleştirilen tekne turunda bölgenin doğal yapısı ve turizm potansiyeli hakkında bilgi paylaşıldı.