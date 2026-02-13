Eğitimci yazar Halit Ertuğrul, Nallıhan\'da öğrencilerle buluştu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, "Başarıda Motivasyon, Günümüzde
Genç Olmak" konferansı düzenlendi.
Nallıhan Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünce düzenlenen ve Nallıhan Şehit Vural Arıcı Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta eğitimci yazar Halit Ertuğrul, öğrencilerle bir araya geldi.
Ertuğrul, öğrenciler için kitaplarını da imzaladı.
Kaymakam Semih Doğanoğlu, konferansın ardından Ertuğrul'a hediye sundu.
Konferansa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, Nallıhan Müftüsü Selahattin Aydın, Nallıhan Müftülüğü Şube Müdürü Faruk Taşçı, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Ünal ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
