Eğitimcilerden Depremzede Çocuklara Kitap Desteği - Son Dakika
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Eğitimcilerden Depremzede Çocuklara Kitap Desteği

Eğitimcilerden Depremzede Çocuklara Kitap Desteği

Etimesgut'tan 20 eğitimci, Adıyaman'daki 25 anaokuluna 4 bin kitap ulaştırdı.

03.05.2025 12:02
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde görev yapan eğitimciler, hazırladıkları sosyal sorumluluk projesiyle Adıyaman'daki depremzede çocuklara 4 bin kitap ulaştırdı.

Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve Ata Anaokulu yürütücülüğünde hayata geçirilen "Az geldik uz geldik hediyelerimizle geldik" projesi kapsamında Adıyaman'daki anaokullarına binlerce kitap toplandı.

Proje kapsamında ilçedeki bazı okullarda görev yapan öğretmen ve yöneticiler, çok sayıda kişi ve kurumun desteğiyle 4 bin hikaye kitabı temin etti.

Yaklaşık 20 kişilik eğitimci grubu, otobüsle Adıyaman'a gelerek hazırlanan kitapları kentteki 25 anaokuluna ulaştırdı.

Etimesgut Ata Anaokulu Müdürü Cemal Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyle hem kentteki çocuklara kitap sevgisi kazandırmayı hem de Ankara'daki öğrencilerde yardımlaşma bilincini geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kentte 25 okula kitap ulaştırdıklarını belirten Önder, "4 bin kitabın yanında hikaye dinlemeleri için minderler ve küçük bir sürpriz olarak horoz şekerler de getirdik." dedi.

Anaokulu öğretmeni Sibel Ekener Göksu ise Adıyaman'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek "850 kilometre yol geldik. Bize hiçbir şey zor gelmedi. Buradaki çocuklarla kitaplarımızı paylaşmaktan dolayı çok mutluyuz. Adıyaman'a kurduğumuz bu gönül köprüsünün bir parçası olmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etimesgut, Güncel, Ankara, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimcilerden Depremzede Çocuklara Kitap Desteği - Son Dakika

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