Eğitimde Dijital Bütçe Reformu

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) bütçe süreçlerini hızlandırmak, kamu kaynaklarını daha verimli ve veriye dayalı şekilde yönetmek amacıyla dijital platformlar ve yapay zeka destekli projelerden yararlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bütçe süreçlerini daha etkin ve verimli hale getirmek amacıyla atılan adımların Bakanlığın bütçe yönetiminde dijitalleşme ve yapay zeka destekli karar mekanizmalarına geçişini yansıttığı belirtildi.

Açıklamada, Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından geliştirilen "Bütçe Süreci Yönetim Platformu" ile milletvekillerine ait seçim bölgelerinin eğitim raporlarının, Bakanlığa yöneltilen tüm soru önergelerinin ve cevaplarının tek çatı altında toplandığı, 2025 bütçe görüşmelerinde etkin olarak kullanılan bu sistemin 2026'da da kullanılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği doğrultusunda Strateji Geliştirme Başkanlığına bağlı 81 ilde Bütçe ve Tahakkuk Şube Müdürlüklerinin kurulduğu aktarılan açıklamada, "Bu müdürlüklerle merkez teşkilatı arasında elektronik ortamda güvenli, hızlı ve etkin iletişim kurulmasını sağlamak, ödenekleri ihtiyaca ve veriye dayalı biçimde planlayarak kamu kaynaklarını doğru, yerinde ve tasarruf tedbirlerine uygun şekilde kullanmak amacıyla 'Bütçe ve Tahakkuk Platformu'nu hayata geçirmeye yönelik çalışmalara başlandı." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şeffaflık ve hesap verilebilirliği önceleyen yaklaşımla, Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı kapsamında "Yapay Zeka Destekli Bütçe İzleme ve Değerlendirme Projesi"nin başlatıldığına, proje ile bütçe ve veriler analiz edilirken, yöneticilere stratejik karar alma süreçlerinde destek sağlanmasının amaçlandığına dikkat çekildi.

Bu doğrultuda sürdürülen çalışmaların, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi ile entegrasyon sağlayarak hizmetlerin niteliğini ve hizmet sunumunda etkinliği artıracağının öngörüldüğü, bu adımlarla bütçe yönetiminde daha şeffaf, hızlı ve etkili bir yapının hedeflendiği kaydedildi.