Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitimde Doğa Koruma Protokolü İmzalandı
29.03.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da Manavgat Milli Eğitim ve DEKAFOK işbirliği ile nesli tehlike altındaki türler korunacak.

Antalya'da, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) arasındaki yeni işbirliği protokolü imzalandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen programda, deniz kaplumbağaları, Akdeniz fokları ve kum zambakları gibi nesli tehlike altındaki türlerin korunması amacıyla yeni işbirliği protokolüne imza atıldı.

2022'den bu yana süregelen çalışmaları bir üst seviyeye taşımayı hedefleyen protokol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz ve DEKAFOK Başkanı Seher Akyol tarafından imzalandı.

Öz, yaptığı konuşmada, eğitimin sadece dört duvar arasında sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, geleceğin teminatı olan çocukların, yaşadıkları coğrafyanın doğal zenginliklerini tanımalarını ve korumalarını önemsediklerini ifade etti.

Protokol kapsamında, öğrencilerin teorik bilgileri DEKAFOK'un uygulama merkezinde deneyimleme imkanı bulacağına işaret eden Öz, "Nesli tehlike altındaki türlere sahip çıkmak, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miraslardan biridir." dedi.

DEKAFOK Başkanı Akyol ise protokolle çocukların doğaya dokunmasını, onu hissetmesini ve bu mirasa sahip çıkmasını sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sivil Toplum, Antalya, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 17:14:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.