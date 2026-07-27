Eğitimde Fırsat Eşitliği Çağrısı - Son Dakika
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Eğitimde Fırsat Eşitliği Çağrısı

Eğitimde Fırsat Eşitliği Çağrısı
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Ağıralioğlu, eğitimde açlık ve güvenlik sorunlarına dikkat çekti, her öğrenciye yemek sağlanmalı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Bir eğitim sistemi; yalnızca müfredatıyla değil, çocuklarına sunduğu imkanlarla değerlendirilir. Açlıkla mücadele eden, güvenlik endişesi yaşayan ya da temiz olmayan ortamlarda eğitim görmek zorunda kalan bir çocuktan başarı beklenemez. Bu nedenle yeni eğitim-öğretim yılına girerken önceliğimiz nettir: Her öğrencimize bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek, her okulumuza güvenli ve temiz bir eğitim ortamı sağlamak" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından "Vakit azaldı…" diyerek yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

"Hiçbir çocuk aç, hiçbir veli kaygılı, hiçbir öğretmen çaresiz yeni döneme başlamamalıdır. Bir eğitim sistemi; yalnızca müfredatıyla değil, çocuklarına sunduğu imkânlarla değerlendirilir. Açlıkla mücadele eden, güvenlik endişesi yaşayan ya da temiz olmayan ortamlarda eğitim görmek zorunda kalan bir çocuktan başarı beklenemez. Bu nedenle yeni eğitim-öğretim yılına girerken önceliğimiz nettir: Her öğrencimize bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek, her okulumuza güvenli ve temiz bir eğitim ortamı sağlamak. Eğitimde fırsat eşitliği; yalnızca aynı sırada oturmak değil, her çocuğun eşit koşullarda öğrenebilmesini sağlamaktır. Açlık, hijyen eksikliği ve güvenlik kaygısı hiçbir çocuğun eğitim hakkının önüne geçmemelidir. Çocuklarımızın gündemi açlık, hijyen ya da güvenlik kaygısı değil; bilgi, bilim, sanat ve başarı olmalıdır. Sosyal devlet, en güçlü iradesini çocuklarının yanında gösterir. Yeni eğitim yılına sayılı günler kala çağrımız nettir: Çocuklarımız okula eksiklerle değil, umutla başlamalıdır."

Kaynak: ANKA

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