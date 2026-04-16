Eğitimde Güvenlik Vurgusu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.04.2026 08:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Barolar Birliği, Kahramanmaraş'taki okul saldırısını kınadı ve çözüm önerileri sundu.

Türkiye Barolar Birliği'nin sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarında gerçekleştirilen silahlı saldırıları derin bir üzüntü, kaygı ve endişeyle karşılıyoruz" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullar çocukların ve gençlerin güven içinde eğitim görmesi gereken, toplumun geleceğinin inşa edildiği kamusal alanlardır. Bu alanlarda yaşanan şiddet sadece yaşam hakkını değil geleceğimizi de hedef almaktadır. Yaşanan bu olaylar, şiddetin önlenmesine yönelik mevcut mekanizmaların güçlendirilmesi gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Kalıcı çözüm, yalnızca cezai yaptırımlarla sınırlı kalmayıp, şiddeti besleyen sosyal, ekonomik ve yapısal sorunların bütüncül politikalarla ele alınıp ortadan kaldırılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, çocukların üstün yararının gözetildiği, eğitim hakkının etkin biçimde korunduğu ve güvenli okul ortamlarının sağlandığı bir sistemin tesis edilmesi zorunludur."

Türkiye Barolar Birliği olarak, yaşam hakkının, eğitim hakkının ve çocukların korunmasının anayasal güvenceler çerçevesinde etkin biçimde sağlanması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu ifade ederek, yürütülen soruşturma süreçlerini il barolarımızla birlikte etkin şekilde takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Bu vahim olayların bir daha yaşanmaması dileklerimizle, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Şiddet, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:52
Trump bizzat duyurdu İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
03:45
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
02:43
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 09:07:32. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitimde Güvenlik Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.