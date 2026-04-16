Eğitimde Güvenlik Vurgusu

Türkiye Barolar Birliği'nden Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıya ilişkin olarak yapılan açıklamada,

Türkiye Barolar Birliği'nin sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta eğitim kurumlarında gerçekleştirilen silahlı saldırıları derin bir üzüntü, kaygı ve endişeyle karşılıyoruz" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okullar çocukların ve gençlerin güven içinde eğitim görmesi gereken, toplumun geleceğinin inşa edildiği kamusal alanlardır. Bu alanlarda yaşanan şiddet sadece yaşam hakkını değil geleceğimizi de hedef almaktadır. Yaşanan bu olaylar, şiddetin önlenmesine yönelik mevcut mekanizmaların güçlendirilmesi gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Kalıcı çözüm, yalnızca cezai yaptırımlarla sınırlı kalmayıp, şiddeti besleyen sosyal, ekonomik ve yapısal sorunların bütüncül politikalarla ele alınıp ortadan kaldırılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda, çocukların üstün yararının gözetildiği, eğitim hakkının etkin biçimde korunduğu ve güvenli okul ortamlarının sağlandığı bir sistemin tesis edilmesi zorunludur."

Türkiye Barolar Birliği olarak, yaşam hakkının, eğitim hakkının ve çocukların korunmasının anayasal güvenceler çerçevesinde etkin biçimde sağlanması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu ifade ederek, yürütülen soruşturma süreçlerini il barolarımızla birlikte etkin şekilde takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Bu vahim olayların bir daha yaşanmaması dileklerimizle, hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."