Eğitimde İş Birliği Ziyareti

03.03.2026 10:21
Milli Türk Talebeleri Birliği, TOGÜ Rektörü Yılmaz'ı ziyaret ederek iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Milli Türk Talebeleri Birliği Başkanı Tahsin Başarı ve beraberindeki heyet, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, eğitim alanındaki güncel gelişmeler, gençlik çalışmaları ve üniversite–öğrenci ilişkilerine yönelik konular ele alındı. İş birliği imkanları ve ortak projeler üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Yılmaz, Başarı ve beraberindeki heyete ziyaret için teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

