Eğitimde Yeni Dönem Hazırlıkları Toplantısı

13.05.2026 14:20
Bakan Tekin, 2025-2026 eğitim yılı hazırlıklarını ve güvenli okul konularını değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 81 ildeki milli eğitim müdürleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ile gelecek döneme yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tekin, Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde 81 il milli eğitim müdürüyle bir araya geldi.

Bakan yardımcıları ve birim amirlerinin de katıldığı toplantıda, 2025-2026 eğitim öğretim yılıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı, gelecek eğitim öğretim dönemi hazırlıkları ele alındı.

Toplantının açılışında il milli eğitim müdürlerine hitap eden Bakan Tekin, istişarenin yaptıkları işlere bereket kazandıran ve bunları anlamlandıran en önemli husus olduğunu belirtti.

Göreve başladığı günden bu yana bu konuya dikkat ettiğini, il ziyaretlerinde öğretmenlerle istişarede bulunduğunu ifade eden Tekin, il müdürleri toplantısının da bu anlamda büyük önem taşıdığını vurguladı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta elim olaylar yaşandığını hatırlatan Tekin, bunlarla ilgili hem adli hem idari soruşturmaların sürdüğünü, bu sürecin tüm boyutlarıyla araştırıldığını kaydetti.

Tekin, güvenli okul konusunun önemli bir gündem başlığı olduğuna işaret ederek, her okulda silahlı bir güvenlik görevlisi bulundurulmasının doğru bir yaklaşım olmadığı düşüncesini taşıdığını belirtti.

Bu konuyu bütün boyutlarıyla ele aldıklarını vurgulayan Tekin, "Bir, eğitim öğretim süreçleriyle ilgili atacağımız adımlar, iki, dijital mecrada yaşanan sorunlar, üç, toplumsal yapımızda ortaya çıkan sorunlar. Biz, bunları topyekun çözebilecek kapsamlı bir yol haritası açıkladık." ifadesini kullandı.

Şu anki tedbirlerin kısa vadede bu eğitim öğretim yılının sonuna kadar okullarda bir daha bu tür olayların yaşanmamasını temin etmek açısından alınan geçici tedbirler olduğunu aktaran Tekin, İçişleri ve Milli Eğitim bakanlıklarınca bakan yardımcılarının koordinasyonunda orta ve uzun vadede atılacak adımlar konusunda çalışma yapıldığını bildirdi.

Tekin, alınacak kararlara göre eylül ayında yeni tedbirlerin de hayata geçirileceğini kaydetti.

"Okul-aile işbirliğine yönelik güçlendirme çalışmaları"

Ailenin eğitimin asli paydaşı olduğunu, okul-aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla farklı çalışmaları hayata geçirdiklerini anlatan Tekin, bu çerçevede "ebeveyn okulu" projesinin uygulanmaya titizlikle devam edilmesini istedi.

Tekin, destekleme ve yetiştirme kursları ile yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ'nin öğrencilerin desteklenmesi açısından çok önemli işlev gördüğünü, tüm öğrencilerin bu imkanlardan yararlanmasını istediklerini ifade etti.

Mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi konusunda yapılanların önemine işaret eden Tekin, mayıs boyunca "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" temasıyla düzenlenecek etkinliklerin bu konudaki farkındalığı artıracağını kaydetti.

Birim amirleri ve il milli eğitim müdürlerinden eğitim öğretim dönemi sonuna kadar sahada olmalarını isteyen Tekin, toplantıya katılan yöneticilere teşekkür etti, alınacak kararların hayırlı olmasını diledi.

Eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik genel değerlendirmelerin yapıldığı ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın hazırlıkları, okul-aile işbirliği çalışmaları ile gelecek eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıkların ele alındığı il milli eğitim müdürleri toplantısı, birim amirlerinin sunumlarıyla gün boyu devam edecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
