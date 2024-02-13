EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 5'E YÜKSELDİ - Son Dakika
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EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 5'E YÜKSELDİ

EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 5\'E YÜKSELDİ

Antalya Valiliği, yarın Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez'in yanı sıra Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki okullar ile kreş ve gündüz bakımlarının da olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

13.02.2024 18:10  Güncelleme: 18:11
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EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇE SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Antalya Valiliği yarın Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez'in yanısıra Döşemealtı ve Aksu ilçelerindeki okullar ile kreş ve gündüz bakımlerinin de olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

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