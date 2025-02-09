Eğlence mekanında hesap tartışması kanlı bitti - Son Dakika
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Eğlence mekanında hesap tartışması kanlı bitti

Eğlence mekanında hesap tartışması kanlı bitti

Antalya'nın Finike ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan hesap tartışması sonucunda genç garson bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 müşteri gözaltına alındı.

09.02.2025 15:20  Güncelleme: 15:21
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Aantalya'nın Finike ilçesinde eğlence mekanında hesabı fazla bulan grup ile çalışanlar arasında çıkan kavgada bıçaklanan garson Ekrem Bolkaç (25) hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerinde Arif Mahallesi'ndeki müzikli eğlence mekanında meydana geldi. Müşterilerden 3'ü eğlendikten sonra hesaba itiraz etti. İşletmedekilerle tartıştıktan sonra ayrılıp, yaklaşık 2 saat sonra geri dönen 3 kişi iddiaya göre "Böyle hesap mı olur?" diye bağırarak, küfretti. Bunun üzerine çıkan kavgada mekanın garsonlarından Ekrem Bolkaç, bıçakla yaralandı.

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekrem Bolkaç, hastaneye kaldırılırken ambulansta hayatını kaybetti. Jandarma olay yerindeki incelemesinde suç aletine el koydu. Şüpheliler ile işletme sahibi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde Volkan Bolkaç'ı bıçaklamadıklarını savunup, suçlamaları reddetti. Jandarma bıçakta parmak izi ve delil incelemesi başlattı. İncelemenin ardından Bolkaç'ı bıçaklayan belirlenecek. Evli ve 2 yaşında kızı olan Volkan Bolkaç'ın, cenazesi memleketi Uşak'ta defnedilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eğlence mekanında hesap tartışması kanlı bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Cihan Işık:
    evli bir de karından çocuğundan utan 7 36 Yanıtla
  • Murat:
    millete fazla hesap kitlerseniz işte böyle geberirsiniz.!! müzikhol ve pavyonlarda millete eserinden fazla hesap yazıyorlar.!! işte sonrada bir yiğit çıkıp hesap öyle olmaz böyle olur der ve basar mermiyi.!!! 10 31 Yanıtla
  • Murat:
    tabiki ölen kişinin suçu olmaya bilir. kınamayalım Allah rahmet eylesin. ama ne yazikki müzikhol ve pavyonlarda durum böyle. 14 0 Yanıtla
  • Serafettin Eren:
    Memleketin Kanunu var Polisi var mekan sahibi halettsin , Garson evli çocuklu admmış sana mı Kaldı ?? 5 1 Yanıtla
  • Sami Göksu:
    bunlar amca çocuğumu kardeşmi haberi anlayamadım ekrem bolkaç hastane yolunda ölüyor 2 yaşında çocuğu olan uşakda toprağa verilecek olan volkan bolkaç 2 sidemi ölmüş bu nebiçim haber la 1 0 Yanıtla
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