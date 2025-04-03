EGM\'den Cinsel Saldırı İddialarına Yanıt

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "gözaltında cinsel saldırı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve polis teşkilatını itibarsızlaştırmaya yönelik olduğunu bildirdi.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan kişilerle ilgili tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğü vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gözaltında cinsel saldırıya uğrayan kadınları her gün konuşacağız ve buna direneceğiz.' şeklindeki paylaşımlar, teşkilatımızı itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız, mesnetsiz, alçakça yapılan iftiralardır. Türk Polis Teşkilatı, gözaltına alınan şahıslarla ilgili tüm işlemleri, yasaların çizdiği çerçevede, büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütmektedir. Bu iftiraları sosyal medya hesapları üzerinden yayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştur."