Egm'den ODTÜ Bahar Şenliği Açıklaması: "Olaylara Karışan 6 Kişi Yakalandı"

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yerleşkesinde Bahar Şenlikleri kapsamında düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, olaylara karıştığı tespit edilen 6 kişinin yakalandığı ve haklarında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ay yıldızlı şanlı al bayrağımız, milletimizin bağımsızlık iradesinin, vatanımız uğruna verilen mücadelenin, ecdadımızın canı pahasına koruduğu mukaddes emanetin en büyük simgesidir. Bayrağımız; şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin gösterdiği eşsiz fedakarlığı, milletimizin hiçbir şartta boyun eğmeyen istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bahar Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı belirlenen İ.K, M.E.Y, O.A, M.F.G, C.E. ve B.D'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.