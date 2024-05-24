EGO, Beypazarı'nda ulaşım sorunlarına çözüm arıyor - Son Dakika
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EGO, Beypazarı'nda ulaşım sorunlarına çözüm arıyor

EGO, Beypazarı\'nda ulaşım sorunlarına çözüm arıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Beypazarı ilçesinde ulaşım sorunlarına yönelik toplantı düzenledi. Beypazarı Belediye Başkanı, meclis üyeleri ve vatandaşların katıldığı toplantıda EGO Genel Müdürü, vatandaşlara daha iyi ulaşım hizmeti sunmak için çaba gösterdiklerini belirtti. Engin, vatandaşların sorunlarını dinleyerek kısa sürede çözüm bulacaklarını ve ulaşımda aksamaların yaşanmayacağını söyledi.

24.05.2024 17:33
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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Beypazarı ilçesinde ulaşım sorunlarına yönelik toplantı düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

EGO Genel Müdürü Taylan Engin burada yaptığı konuşmada EGO olarak vatandaşlara daha iyi ulaşım hizmeti vermenin çaba ve gayretinde olduklarını belirtti.

Vatandaşlardan sorunlarla ilgili bilgi alan Engin, mevcut sorunları kısa sürede çözeceklerini, ulaşımda aksamalara mahal vermeyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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