EGO, Beypazarı\'nda ulaşım sorunlarına çözüm arıyor

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Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Beypazarı ilçesinde ulaşım sorunlarına yönelik toplantı düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

EGO Genel Müdürü Taylan Engin burada yaptığı konuşmada EGO olarak vatandaşlara daha iyi ulaşım hizmeti vermenin çaba ve gayretinde olduklarını belirtti.

Vatandaşlardan sorunlarla ilgili bilgi alan Engin, mevcut sorunları kısa sürede çözeceklerini, ulaşımda aksamalara mahal vermeyeceklerini kaydetti.