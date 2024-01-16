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Eğribel Tüneli ile Kış Mevsiminde Ulaşım Kolaylaştı - Son Dakika
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Eğribel Tüneli ile Kış Mevsiminde Ulaşım Kolaylaştı

Giresun'un iç kesimdeki ilçeleri ile Sivas arasındaki Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin ikinci tüpü açıldı. Tünel sayesinde kış mevsiminde tipi ve fırtına nedeniyle ulaşım kolaylaştı ve yol 6,5 kilometre kısaldı. Bölge halkı, tünelin açılmasıyla ulaşımın daha güvenli ve hızlı hale geldiğini belirtti.

Eğribel Tüneli ile Kış Mevsiminde Ulaşım Kolaylaştı
16.01.2024 - 11:20,
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Giresun'un iç kesimdeki ilçeleri ile Sivas arasındaki güzergahta yer alan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde inşa edilen tünelin ikinci tüpünün açılmasıyla kış mevsiminde ulaşım kolaylaştı.

İç Anadolu'yu Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan, Sivas-Giresun güzergahında Eğribel Geçidi'nde yapılan tünel, her biri 5 bin 900 metrelik çift tüpten oluşuyor.

Tipi ve fırtına nedeniyle ulaşımın zaman zaman durduğu Eğribel Geçidi'nde, güvenli ve hızlı ulaşım imkanı sağlayan tünelle yol 6,5 kilometre kısaldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 sonunda tek tüpten çift yönlü ulaşıma açtığı tünelin, diğer tüpündeki asfalt dökümü, elektronik ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Diğer tüpün de 1 Kasım 2023'te ulaşıma açıldığı Eğribel Tüneli; kar, tipi ve fırtına nedeniyle geçmişte yolda kalan bölge halkının bu kış mevsiminde ulaşımını kolaylaştırdı.

İç kesimdeki Alucra ilçesinde yaşayan Adem Kınık, AA muhabirine, tünel inşa edilmeden önce ulaşımın kendileri için bir ızdırap olduğunu söyledi.

Kış şartlarının bölgede ağır geçtiğinin altını çizen Kınık, tünelin açılmasıyla artık ulaşım probleminin kalmadığını ve seyahatin çok kolaylaştığını belirtti.

Kınık, tünelden önce Eğribel Geçidi'ni aşamadıkları zamanlar olduğunu ifade ederek, "Dağda çok kaldık, 18 saatte gittiğimiz zamanlar oldu ama şu anda böyle bir problemimiz yok. 1,5 saatte Giresun şehir merkezine gitmek mümkün. Devletimizden Allah razı olsun, memleket için güzel bir kolaylık." dedi.

Mahmut Gündüz ise Alucra ilçesinden Giresun merkeze gitmek için yola çıktıklarında akıllarına hep "Acaba Eğribel Geçidi açık mı?" sorusunun geldiğini vurgulayarak, "Tünel inşa edilmeden önce 'acaba tipi var mı, kar var mı, geçebilir miyiz, çığ gelir mi?'; bunları düşünürdük. Çığda kalanlar çok oldu, ben de kaldım, tam yakınımıza çığ geldi. Şu an bu sorunlar yok." diye konuştu.

Tünelin çok büyük bir hizmet olduğunu vurgulayan Gündüz, şunları kaydetti:

"İnsanlar rahatladı, hastamız olsa Alucra'dan çıktığımızda Giresun merkeze rahat bir şekilde korkmadan gidebiliyoruz, çok şükür, Allah yapandan razı olsun. Tünel olmasaydı bugün mesela karlı hava şartlarında belki de bu yolda olmayacaktık, korkardık, çok acil bir durumumuz olmasa gelmezdik. Şimdi bunu hiç düşünmüyoruz, çok şükür tünelimiz açık; çıkıyoruz, yolun kapanacağı aklımızdan gelmiyor. Allah devletimizden razı olsun."

"İstediği kadar kar yağsın, hiçbir sıkıntımız yok"

İl merkezindeki hastaneden Şebinkarahisar'a dönen Burhan Şenol da "Şebinkarahisar'daki hastaneden başka hastanelere sevk edildiğimizde gitmek sıkıntıydı. Tüneli yapanlardan Allah razı olsun, gayet memnunuz. Tünel yokken, yolda kalmayı bırakın gidemiyorduk, Eğribel Geçidi'nin en başında çıkmaya zorlanıyorduk. Şu anda ise kışı görmeden geçiyoruz, şimdi istediği kadar kar yağsın, hiçbir sıkıntımız yok." ifadelerini kullandı.

İsmail Çetin de tünelin açılmasıyla yolun kısaldığını belirterek, "Tünele giriş ile çıkışım 8 dakika ama Eğribel Geçidi'nden gitmiş olsaydım bu süre çok daha uzun olurdu, karda daha da zor olurdu. Mayıs ve haziran aylarında bile kar oluyordu, şimdi rahatız. Kar lastiğimizi takıyoruz ve durmadan gidebiliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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