Eğriçimen Yaylası Çiçeklerle Süsleniyor - Son Dakika
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Eğriçimen Yaylası Çiçeklerle Süsleniyor

18.06.2026 10:59
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Eğriçimen Yaylası, yoğun yağışlarla rengarenk çiçeklerle dolup zengin doğasıyla ziyaretçilerini bekliyor.

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde kızılçam ormanı içerisinde yer alan ve 'kentin akciğeri' olarak kabul edilen 1800 rakımlı Eğriçimen Yaylası, yoğun yağışların ardından rengarenk çiçeklerle süslendi. Her türden çiçek ve bol oksijenli temiz hava ile yayla, ziyaretçilerini bekliyor.

Koyulhisar ilçesine 17 kilometre mesafede yer alan ve yapı itibarıyla Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarla özdeş bir görüntü sergileyen Eğriçimen Yaylası, doğal görüntüsü ile yıllarca bölgenin gözdesi oldu. Şaşalağan Boğazı ile Yedigözlerden çıkan su kaynaklarının birleşerek oluşturduğu menderesin çayırlık alandan kıvrımlı şekilde ilerlemesi nedeniyle Eğriçimen ismini alan yayla, özellikle ilkbahardaki sarı çiçekleri ve beyaz papatyalarla kaplanan doğası ile insanları kendine çekmeyi başardı. 1990'lı yıllarda bölgede yaşayanların kullandığı ve doğallığı bozmayacak şekilde sadece az sayıda ahşap evlerden oluşan yayla, yıllarca bu özelliğini korudu. Son yıllarda özellikle pandemi sonrası yoğun bir yapılaşma alan Eğriçimen Yaylası, buna rağmen doğal güzelliğini sergilemeye devam ediyor.

YAĞIŞLAR BİTKİ FLORASINI ETKİLEDİ

Bu yıl bahar döneminde etkili olan ve halen de aralıklarla devam eden yağışlar, Eğriçimen Yaylası'ndaki bitki florasını da olumlu yönde etkiledi. Yaylada önceki yıllara oranla çiçek ve bitki türlerinin yoğunluğu ve hacmi arttı. Başta sarı ve beyaz olmak üzere rengarenk çiçeklerle kaplanan yaylanın çayırlık alanı, kızılçam ormanlarının arasında doğanın tüm güzelliğini yansıtıyor. Bölgede yaşayanlar da yaylanın tam gezilip, görülmesi gereken dönemde olduğunu belirterek, doğaseverleri bekliyor.

'SICAKTA BİLE BUZ GİBİ SUYUMUZ VAR'

Eğriçimen Yaylası'nda yaşayan İsmet Bayraktar, "Yaylamız harika bir yer. Ama fazla reklamı yapılmıyor. Dışarıdan fazla turist gelmiyor. Burada papatyalar, çiçekler var. Bunu doğanın her yerinde göremezsiniz. Buranın havası çok güzel. Şu anda, bu mevsimde soba yakıyoruz. Bu dönem yağmur çok yağdı. Yaylamızın sarı çiçekleri var, ayrıca da çok güzel mantarlarımız çıkar. Yazın sıcağında bile burada buz gibi suyumuz var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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