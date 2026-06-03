Ehliyet Sınavında Kameralı Dolandırıcılık

Hatay'ın Erzin ilçesinde ehliyet sınavına kamera ve kulaklık düzeneğiyle girdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İsali Mahallesi'nde yapılan sınava giren M.A.Ç'de kamera ve kulaklık düzeneği olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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