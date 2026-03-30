Ehliyet Sınavında Kavga: Baba ve Oğul Gözaltında
Ehliyet Sınavında Kavga: Baba ve Oğul Gözaltında

30.03.2026 09:42
Silivri'de ehliyet sınavını geçemeyen sürücü adayı ve babası, komisyon üyesine saldırdı.

SİLİVRİ'de ehliyet sınavını geçemeyen sürücü adayı, sınavın ardından babası ile birlikte komisyon üyesine saldırdı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, ehliyet almak için direksiyon sınavına giren bir kişi, yeterli puan alamadığı için sınavı geçemedi. Bunun üzerine sürücü adayı ve babası ile komisyon üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

'SİZİN ALLAHINIZ YOK MU' DİYEREK KOMİSYON ÜYESİNE SALDIRDI

Çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedilen olayda taraflardan sürücü adayı ve babasının komisyon üyesine 'Sizin Allahınız yok mu' diye saldırdığı anlar yer aldı. Aldığı darbelerin ardından yere yığılan komisyon üyesi, kendisini darbeden baba ve oğuldan şikayetçi oldu. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

BABA VE OĞUL GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından baba ve oğlu yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliler O.İ.(20) ile A.İ.(44)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme- Hakaret' suçundan yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

09:53
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı
Yok böyle gol! Haberi okuyanlar ''Bu resmen şike'' diyor
İnsanlık ölmüş dedirten görüntü: Ya bırak, sabaha kadar polise ifade verirsin
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! 4 şüpheli zimmet suçlamasıyla gözaltına alındı
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı
