Ehliyet Sınavında Usulsüzlük Operasyonu - Son Dakika
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Ehliyet Sınavında Usulsüzlük Operasyonu

27.06.2026 15:16
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Konya merkezli operasyonda 262 şüpheliden 165'i gözaltına alındı, usulsüzlük soruşturması sürüyor.

Konya merkezli 24 ilde, ehliyet sınavlarında usulsüzlük yaptıkları belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda 262 şüpheliden 165'i gözaltına alındı.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, yazılı ehliyet sınavlarına giren adayların üzerlerine teknik ekipman yerleştirerek usulsüzlük yaptıkları tespit edilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 67 zanlı daha yakalandı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 165'e yükseldi.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 262 şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatılmıştı. Konya ve Antalya'da dün polis ekipleri tarafından şüphelilerden 98'i yakalanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Konya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyet Sınavında Usulsüzlük Operasyonu - Son Dakika

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