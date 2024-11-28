Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Kaza Geçirdi - Son Dakika
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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Kaza Geçirdi

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Kaza Geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz 15 yaşındaki sürücü Kayra K.'nın aşırı hızlı kullandığı motosiklet devrilip sürüklendi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza kesildi.

28.11.2024 16:23  Güncelleme: 16:24
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilip sürüklenen motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Kayra K. (15) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Kayra K.'nin aşırı hızlı kullandığı iddia edilen ve tescilsiz olduğu öne sürülen motosikleti devrildi. Kazada motosiklet metrelerce sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Kayra K.'ye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulanırken, tescilsiz motosiklet, trafik ekipleri tarafından çekiciyle otoparka çekildi.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Kaza Geçirdi - Son Dakika

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