Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 336 Bin Lira Ceza

30.03.2026 23:12
Kayseri'de dur ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücüye toplam 336 bin lira ceza kesildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne toplam 336 bin lira idari para cezası uygulandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği plakasız motosikletin sürücüsü Y.N. (16) kaçmaya başladı.

Şüpheli, kovalamacanın ardından Billur Caddesi'nde motosikletini devirince, polis ekiplerine yakalandı.

Sürücüye, "ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" toplam 336 bin lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Öte yandan sürücü ile motosikletteki bir yolcu da kazada yaralandıkları için hastaneye kaldırıldılar.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aykut Kocaman'dan geleceği hakkında açıklama: Sadece o takımlarda çalışırım
Trump, İran'da görüştükleri ismin kim olduğunu açıkladı
Müşteriye teslim edeceği tatlıyı kapı önünde açarak yaladı
Mbappe görmesin Ester Exposito'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama
Türkiye'ye karşı casusluk faaliyeti yürüten Önder Sığırcıkoğlu tutuklandı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 23:25:58. #.0.4#
Advertisement
