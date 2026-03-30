Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 336 Bin Lira Ceza

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne toplam 336 bin lira idari para cezası uygulandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği plakasız motosikletin sürücüsü Y.N. (16) kaçmaya başladı.

Şüpheli, kovalamacanın ardından Billur Caddesi'nde motosikletini devirince, polis ekiplerine yakalandı.

Sürücüye, "ehliyetsiz ve plakasız araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten" toplam 336 bin lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Öte yandan sürücü ile motosikletteki bir yolcu da kazada yaralandıkları için hastaneye kaldırıldılar.