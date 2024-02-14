Eskişehir'de ehliyetsiz sürücüye 51 bin 694 lira ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de ehliyetsiz sürücüye 51 bin 694 lira ceza

Eskişehir\'de ehliyetsiz sürücüye 51 bin 694 lira ceza

Eskişehir'de motosiklet ile drift atan ehliyetsiz sürücüye 51 bin 694 lira idari para cezası kesildi. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi.

14.02.2024 13:09
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ESKİŞEHİR'de motosiklet ile drift atan ehliyetsiz sürücüye 51 bin 694 lira idari para ceza kesildi.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçi yaya devriyeleri, C.B.'nin motosikletle drift attığını tespit etti. Durdurulan C.B.'nin yapılan kontrolünden ehliyetinin olmadığı belirlendi. C.B.'ye 51 bin 694 lira, motosiklet sahibine ise 12 bin 977 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Tepebaşı, Güvenlik, Ceza, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de ehliyetsiz sürücüye 51 bin 694 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de ehliyetsiz sürücüye 51 bin 694 lira ceza - Son Dakika
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