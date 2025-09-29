Ehliyetsiz Sürücü, Dronla Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ehliyetsiz Sürücü, Dronla Yakalandı

Ehliyetsiz Sürücü, Dronla Yakalandı
29.09.2025 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da dron ile tespit edilen ehliyetsiz sürücü, eşiyle yer değiştirirken yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafik uygulamasını gören ehliyetsiz sürücünün eşiyle yer değiştirmesi dron ile görüntülendi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, EŞİYLE YER DEĞİŞTİRDİ

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince dron destekli trafik uygulaması yapıldı. Uygulama noktasını fark eden bir sürücü, otomobilini yol kenarına çekip araçtan inerek yanındaki eşini sürücü koltuğuna geçirdi.

DRON KAMERASI KAYDETTİ

Dron kamerası, otomobilin durma anını, sürücünün yer değiştirmesini ve aracın tekrar hareketlenmesini kaydetti. İnsansız Hava Araçları Büro Amirliğinde görevli polislerin, görüntüleri uygulama noktasındaki ekiplere haber vermesi üzerine araç durduruldu.

CEZADAN KURTULAMADI

Yapılan kontrollerde arka koltuğa geçen sürücünün ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Sürücüye, dron görüntüleri delil gösterilerek "ehliyetsiz araç kullanma" suçundan idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, trafik, Hukuk, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz Sürücü, Dronla Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Servis şoförünü öldürüp gömmüşler MİT’ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye’de operasyon Servis şoförünü öldürüp gömmüşler! MİT'ten DEAŞ bağlantılı aileye Suriye'de operasyon
Kütahya’nın Simav ilçesi beşik gibi En büyüğü 4 olmak üzere çok sayıda artçı deprem Kütahya'nın Simav ilçesi beşik gibi! En büyüğü 4 olmak üzere çok sayıda artçı deprem
Arsenal’e 906’da hayat öpücüğü Arsenal'e 90+6'da hayat öpücüğü
Caddede yürürken yorgun mermi ile sırtından vuruldu Caddede yürürken yorgun mermi ile sırtından vuruldu
Fenerbahçe’den Kadıköy’de kritik 3 puan Fenerbahçe'den Kadıköy'de kritik 3 puan
9 kişi kalan Gençlerbirliği, 901’de yıkıldı 9 kişi kalan Gençlerbirliği, 90+1'de yıkıldı

16:09
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray’dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız
15:01
Güllü’nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı
Güllü'nün düşmeden önceki ev içi kamerasının görüntülerinin tamamı ortaya çıktı
14:32
6. kattan düşen güllü hakkında şok iddia: Kesinlikle öldürüldü
6. kattan düşen güllü hakkında şok iddia: Kesinlikle öldürüldü
14:11
Avrupa pazarına açılan Togg’un Almanya’daki satış fiyatları belli oldu
Avrupa pazarına açılan Togg'un Almanya'daki satış fiyatları belli oldu
13:57
Çin 6. nesil savaş uçağıyla yeni bir test uçuşu gerçekleştirdi
Çin 6. nesil savaş uçağıyla yeni bir test uçuşu gerçekleştirdi
13:29
Sumud Filosu’ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2025 17:06:36. #7.11#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz Sürücü, Dronla Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.