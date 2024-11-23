Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Ehliyetsiz Sürücü Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyetsiz sürücü Ahmet M.'nin kullandığı otomobil, önündeki araca çarptı ve refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

23.11.2024 08:18  Güncelleme: 08:32
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücü Ahmet M.'nin (17) kullandığı otomobil önündeki otomobile çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Ahmet M.'nin kontrolünü yitirdiği 16 MB 9304 plakalı otomobil, aynı yöne giden Serhat A. (31) yönetimindeki 16 FU 652 plakalı otomobile çarpıp, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücüler ile araçlardaki Eren C. (16) ile Ayşe S. (37) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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