Ehliyetsiz Sürücü Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücü Kazada Hayatını Kaybetti

Ehliyetsiz Sürücü Kazada Hayatını Kaybetti
13.06.2026 13:28
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde ehliyetsiz 16 yaşındaki Aziz Gümüş, kaza sonucu yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Aziz Gümüş (16) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Dinlence Mahallesi'ndeki Sanayi Sitesi Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Aziz Gümüş'ün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen ve plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Gümüş, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aziz Gümüş sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye Gümüş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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