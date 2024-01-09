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Ergene'de kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ergene'de kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, 17 yaşındaki K.G. isimli ehliyetsiz sürücü, babasına ait otomobili kullanırken kırmızı ışıkta bekleyen bir kamyona arkadan çarptı. Kazada K.G. hayatını kaybederken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından cenazesi Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü. K.G.'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşadığı belirtildi.

Ergene\'de kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü hayatını kaybetti
09.01.2024 - 21:35,
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Marmaracık Mahallesi'nde babasına ait 39 LC 039 plakalı otomobili kullanan K.G. (17) kırmızı ışıkta bekleyen İ.K. idaresindeki 61 K 15287 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye geldi.

Sağlık ekipleri K.G'nin hayatını yitirdiğini belirledi. K.G'nin cenazesi Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

K.G'nin Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ergene'de kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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