Ehliyetsiz Sürücü Motosikletli Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ehliyetsiz Sürücü Motosikletli Yaraladı

Ehliyetsiz Sürücü Motosikletli Yaraladı
28.06.2026 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Bornova'da ehliyetsiz sürücü 15 yaşındaki S.T., motosiklet sürücüsü Nuh Akıncı'yı ağır yaraladı.

İZMİR'in Bornova ilçesinde, ehliyetsiz sürücü S.T.'nin (15)otomobille çarparak düşürdüğü motosikletin sürücüsü Nuh Akıncı (42) ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaza, 26 Haziran Cuma günü, Doğanlar Mahallesi 1410 Sokak üzerinde meydana geldi. Evli, 3 çocuk babası inşaat ustası Nuh Akıncı'nın yönetimindeki motosiklete; yaşı küçük ve ehliyetsiz S.T.'nin kullandığı 35 LD 576 plakalı otomobil çarptı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Akıncı'yı ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Akıncı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.T. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza anının görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde otomobilin yandan motosiklete çarpması ve motosiklet sürücüsü Akıncı'nın metrelerce havaya fırlayıp, düşmesi yer alıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz Sürücü Motosikletli Yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik TTB kongresinde ortalık karıştı: Davutoğlu ile EMEP Genel Başkanı Aslan arasında gerginlik
E-5’e böyle atladı, trafiği birbirine kattı E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı
Tüketiciyi sevindiren karar Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu Sperm kız kardeşler 30 yıl sonra DNA testiyle birbirini buldu
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı

19:56
Görüntüler o ülkeden: Yedikleri gole gol atmış gibi sevindiler İşte sebebi
Görüntüler o ülkeden: Yedikleri gole gol atmış gibi sevindiler! İşte sebebi
19:30
Netanyahu’dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
Netanyahu'dan Erdoğan çıkışı: Amerikalı dostlarımızın dikkatine sunacağız
19:19
Beşiktaş’tan resmi açıklama: 3 transfer bitiyor
Beşiktaş'tan resmi açıklama: 3 transfer bitiyor
18:39
Kadir İnanır’ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’na soğuk duş
Kadir İnanır'ın cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
17:54
Kadir İnanır’a veda Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Kadir İnanır'a veda! Türkan Şoray son yolculuğunda yalnız bırakmadı
17:08
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü
17:06
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 20:03:05. #.0.4#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz Sürücü Motosikletli Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.