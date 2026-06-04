Ehliyetsiz Sürücü Uyuşturucu ile Yakalandı - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücü Uyuşturucu ile Yakalandı

Ehliyetsiz Sürücü Uyuşturucu ile Yakalandı
04.06.2026 22:35
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, ehliyetsiz sürücü E.İ. 81 sentetik uyuşturucu hapla yakalandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde üzerinde 81 adet sentetik uyuşturucu hapla yakalanıp gözaltına alınan plakasız motosikletin ehliyetsiz sürücüsü E.İ.'ye (25) toplam 128 bin lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, E.İ. yönetimindeki plakasız motosikleti Yörük Mahallesi Sevinç Sokak üzerinde durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan E.İ., bir süre sonra motosikleti yol kenarına bırakarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. E.İ., polisin takibi sonucu yakalandı. E.İ.'nin yapılan üst aramasında 81 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ehliyetsiz olduğu da belirlenen E.İ.'ye ilgili maddelerden toplam 128 bin lira idari para cezası kesildi. E.İ., gözaltına alınırken, plakasız motosiklet ise trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Edirne, Güncel, Yaşam, Keşan, Ceza, Son Dakika

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